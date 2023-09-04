На Київщині відкрили відбудований міст через Ірпінь на трасі Київ-Чоп. ФОТО

Сьогодні відновлено рух мостом у Стоянці через річку Ірпінь на трасі М-06 Київ – Чоп та відкрито всі чотири смуги для проїзду автотранспорту.

Про це голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Цей міст зруйнували ще в перші дні повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року. У квітні, після деокупації області тут збудували тимчасову об'їзну дорогу. Але вантажному транспорту довелося обʼїжджати значну відстань, а це впливало на швидкість транспортування життєво необхідних вантажів", – зауважив голова Агентства.

Він уточнив, що на першому етапі відбудови будівельники звели два тимчасові прогони лівого проїзду та наприкінці травня минулого року тут уже відкрили рух для вантажного транспорту.

"Та бетонні конструкції не підлягали ремонту: як показали результати обстеження фахівцями ДП "ДерждорНДІ", відновити їх до проєктних показників було неможливо. Тому лівий проїзд будували з нуля. Паралельно відновлювали праву частину мосту, рух якою відкрили в листопаді", – додав Найєм.

Він запевнив, що обидва проїзди мосту успішно пройшли випробування. Він відповідає сучасним транспортним навантаженням А-15 і НК-100.

Водночас оприлюдненні Найємом фотографії свідчать, що будівельникам все ще потрібно добудувати естакаду над мостом для розвороту транспорту.