Допомога для сімей з дітьми: На порталі "Дія" можна оформити заявки за чотирма програмами

Міністерство цифрової трансформації запустило на порталі "Дія" ще чотири послуги для сімей з дітьми.

Про це віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Telegram.

Зокрема, тепер на порталі "Дія" можна подати заяву про отримання фінансової допомоги від держави:

Допомога на дитину одинокій матері або батьку;

Допомога при усиновленні дитини;

Допомога людині, яка доглядає за хворою дитиною;

Допомога людині з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю.

"Щоб отримати послуги, потрібно авторизуватися на порталі "Дія", вибрати необхідний сервіс, заповнити форму та засвідчити її електронним або "Дія.Підписом". Це все. Без нудних бюрократичних процедур, довгих черг і поїздок у держустанови. Зручно та швидко", – зазначив Федоров.

Як повідомлялося, раніше Міністерство цифрової трансформації розширило послугу реєстрації нерухомого майна на порталі "Дія" на Полтавську та Харківську області. Також сервіс доступний для Закарпатської, Київської, Дніпропетровської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької, Чернігівської областей та міста Луцька.