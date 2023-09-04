Міноборони замовило в українських виробників кращих і дешевших курток для військових на 1,9 мільярда

Міністерство оборони минулого тижня завершило закупівлі зимового одягу для військовослужбовців ще на 628 млн грн, з початку літа загальна вартість угод сягнула 1,87 млрд грн.

Про це повідомляють Наші гроші з посиланням на дані у системі Prozorro.

Куртки та штани на цьогорічних торгах замовляють відповідно до технічних умов та специфікацій Міністерства. Тут вимоги до якості одягу набагато жорсткіші, ніж були прописані у скандальних контрактах з турецькою фірмою "Vector avia", одним із власників якої виявився племінник народного депутата від фракції "Слуга народу" Геннадія Касая.

У контракті з турецькою фірмою найбільші вимоги до тканини на розрив становили 450 Ньютон. Зараз техумови Міноборони передбачають, що тканина курток на розрив повинна мати найбільшу міцність 1400 Ньютонів.

При цьому турецькі куртки купували по ціні $86 за штуку без ПДВ, а в українських виробників – по ціні від $77 до $89 з ПДВ (по курсу Нацбанку).

Окремо видання зауважує, що угоди з турецькою компанією підписали за одну добу, у тендерах на Prozorro ж брали участь в середньому від трьох до п’яти учасників.

Крім того, контракт з турецькою компанією передбачав 100% передоплати, а з українським – 100% оплати лише після постачання товару.