Переговори Путіна з Ердоганом: Росія наполягає на скасуванні санкцій для повернення до "зернових угод" (оновлено)

Росія готова повернутися до участі у "Чорноморській зерновій ініціативі" лише після виконання її умов.

Про це російський президент Владімір Путін заявив на спільній пресконференції після зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом, пише російський "Коммерсант".

Путін зауважив, що велику увагу під час переговорів приділили зерновій угоді, з якої Москва в односторонньому порядку вийшла 18 липня.

Він сказав, що Росія готова "реанімувати зернову угоду", але лише після зняття "обмежень на експорт російської сільгосппродукції".

Він стверджує, що країни Заходу продовжують блокувати виконання російських умов відновлення зернової угоди. Путін також в чергове повторив тезу російської пропаганди про те, що більшість вивезеного з українських портів зерна потрапило до "забезпечених країн".

Своєю чергою Ердоган заявив, що Україна має пом'якшити позицію щодо "чорноморського коридору" для постачання зерна до найбідніших країн.

"Як зазначив пан президент (Путін, – ред.), особливо тут, у цій ситуації, Україна спільно з Росією, у плані спільних кроків Україні необхідно пом'якшити свій підхід. Особливо зараз", – цитує турецького президента Інтерфакс-Україна.

За його словами, "чорноморський коридор" служитиме для найбідніших країн, до яких надходитиме ось це зерно".

Водночас Ердоган уточниі, що альтернативні варіанти "зернової угоди" поступаються первинним домовленостям у плані безпеки.

"Альтернативні пропозиції, винесені на порядок денний, не виправдали очікування щодо безпеки та інших аспектів", – сказав Ердоган.

Він також заявив, що Анкара на різних майданчиках продовжує звертати увагу на російські занепокоєння щодо виконання "Чорноморської зернової ініціативи".

"Ми приготуємо новий пакет у консультаціях з ООН, і я вважаю, що зможемо досягти результату. Туреччина докладе всіх зусиль, і ми віримо, що в найкоротші терміни досягнемо результату щодо цієї угоди", – додав Ердоган.

Водночас Путін пообіцяв, що Росія організує постачання 1 млн тонн зерна за пільговою ціною для переробки в Туреччині та безоплатного транспортування до найбідніших країн. Раніше він уже озвучував цю пропозицію, зазначивши, що вона передбачає фінансове забезпечення Катару. Він також пообіцяв безкоштовно надати невеликі партії зерна в обсязі від 25 до 50 тис. тонн для шести країн Африки.

При цьому Путін наголосив, що нова ініціатива – не альтернатива "зерновій угоді".

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Як повідомлялося, напередодні переговорів Ердогана і Путіна міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що ООН підготувала новий пакет пропозицій для відновлення "зернової угоди", який передбачає перепідключення російського "Россєльхозбанку" до SWIFT та розморожування європейських активів російських виробників добрив.

Нагадаємо, 17 липня МЗС РФ офіційно повідомило, що без участі Росії "чорноморська ініціатива" припиняє своє функціонування з 18 липня. Для її продовження Росія вимагала підключення "Россєльхозбанку" до системи SWIFT. При цьому раніше цей банк не грав великої ролі в міжнародній торгівлі зерном, однак обслуговував російську оборонну промисловість. Крім того, Росія вимагала розблокувати постачання запчастин та сільгосптехніки, а також відновити експорт аміаку через Одесу.

Зі свого боку міністр закорднних справ України Дмитро Кулеба сказав, що в ООН, Туреччини й України достатньо ресурсів для забезпечення функціонування "чорноморського зернового коридору" без Росії за наявності політичної волі.

Через зупинку "зернового коридору" експорт української аграрної продукції в липні впав на третину.