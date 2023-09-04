Без гранту від США: Дефіцит держбюджету України знову перевищив власні надходження

Дефіцит державного бюджету України у серпні 2023 року зріс до 130,7 млрд грн порівняно зі 107,6 млрд грн у липні і 135,1 млрд грн – у червні.

За загальним фондом дефіцит зріс до 122,2 млрд грн із 94,9 млрд грн місяцем раніше, але залишався нижчим, ніж дефіцит держбюджету у червні (130,8 млрд грн), повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на дані Міністерства фінансів.

Надходження до загального фонду держбюджету у серпні зменшилися до 124,7 млрд грн, порівняно із 136,7 млрд грн у липні та 133,7 млрд грн у червні. При цьому грантової міжнародної допомоги від США у серпні Україна не отримувала, тоді як раніше вона забезпечувала близько 45 млрд грн надходжень щомісяця.

Водночас касові видатки держбюджету в серпні збільшилися до 310,1 млрд грн після зменшення в липні до 282,6 млрд грн із 376,4 млрд грн у червні.

За загальним фондом вони також зросли до 248,2 млрд грн із 231,9 млрд грн у липні проти 264,7 млрд грн у червні.

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Загалом за січень-серпень цього року касові видатки держбюджету сягнули 2 трлн 377 млрд грн, зокрема загального фонду - 1 трлн 887,7 млрд грн, або 93% розпису.

Доходи держбюджету за вісім місяців становили 1 трлн 655,5 млрд грн, зокрема загального фонду - 1 трлн 130,8 млрд грн, з яких 317,2 млрд грн склала грантова міжнародна допомога (у тому числі від США – 310,8 млрд грн), зокрема загального фонду – 1 трлн 6,1 млрд грн.

За січень-серпень держбюджет було виконано з дефіцитом 714,6 млрд грн, зокрема загальний фонд – 749,8 млрд грн проти запланованого розписом загального фонду дефіциту 1 трлн 237,4 млрд грн.

Як повідомлялося, Верховна Рада 21 березня 2023 року збільшила видатки держбюджету на 2023 рік на 487 млрд грн, доходи – на 61 млрд грн, що спричинило зростання дефіциту на 419 млрд грн.

Тепер доходи держбюджету визначено в розмірі 1 трлн 390,4 млрд грн, зокрема за загальним фондом – 1 трлн 233,8 млрд грн, тоді як видатки – відповідно 3 трлн 75,9 млрд грн і 2 трлн 783,4 млрд грн.

Граничний розмір дефіциту держбюджету встановлено на рівні 1 трлн 719,7 млрд грн, зокрема загального фонду – 1 трлн 543,9 млрд грн. Передбачається, що він буде профінансований майже повністю за рахунок зовнішніх запозичень у розмірі $42 млрд.