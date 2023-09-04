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Без гранту від США: Дефіцит держбюджету України знову перевищив власні надходження

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бюджет,госбюджет

Дефіцит державного бюджету України у серпні 2023 року зріс до 130,7 млрд грн порівняно зі 107,6 млрд грн у липні і 135,1 млрд грн – у червні.

За загальним фондом дефіцит зріс до 122,2 млрд грн із 94,9 млрд грн місяцем раніше, але залишався нижчим, ніж дефіцит держбюджету у червні (130,8 млрд грн), повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на дані Міністерства фінансів.

Надходження до загального фонду держбюджету у серпні зменшилися до 124,7 млрд грн, порівняно із 136,7 млрд грн у липні та 133,7 млрд грн у червні. При цьому грантової міжнародної допомоги від США у серпні Україна не отримувала, тоді як раніше вона забезпечувала близько 45 млрд грн надходжень щомісяця.

Водночас касові видатки держбюджету в серпні збільшилися до 310,1 млрд грн після зменшення в липні до 282,6 млрд грн із 376,4 млрд грн у червні.

За загальним фондом вони також зросли до 248,2 млрд грн із 231,9 млрд грн у липні проти 264,7 млрд грн у червні.

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Загалом за січень-серпень цього року касові видатки держбюджету сягнули 2 трлн 377 млрд грн, зокрема загального фонду - 1 трлн 887,7 млрд грн, або 93% розпису.

Доходи держбюджету за вісім місяців становили 1 трлн 655,5 млрд грн, зокрема загального фонду - 1 трлн 130,8 млрд грн, з яких 317,2 млрд грн склала грантова міжнародна допомога (у тому числі від США – 310,8 млрд грн), зокрема загального фонду – 1 трлн 6,1 млрд грн.

За січень-серпень держбюджет було виконано з дефіцитом 714,6 млрд грн, зокрема загальний фонд – 749,8 млрд грн проти запланованого розписом загального фонду дефіциту 1 трлн 237,4 млрд грн.

Як повідомлялося, Верховна Рада 21 березня 2023 року збільшила видатки держбюджету на 2023 рік на 487 млрд грн, доходи – на 61 млрд грн, що спричинило зростання дефіциту на 419 млрд грн.

Тепер доходи держбюджету визначено в розмірі 1 трлн 390,4 млрд грн, зокрема за загальним фондом – 1 трлн 233,8 млрд грн, тоді як видатки – відповідно 3 трлн 75,9 млрд грн і 2 трлн 783,4 млрд грн.

Граничний розмір дефіциту держбюджету встановлено на рівні 1 трлн 719,7 млрд грн, зокрема загального фонду – 1 трлн 543,9 млрд грн. Передбачається, що він буде профінансований майже повністю за рахунок зовнішніх запозичень у розмірі $42 млрд.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+38
Бо в нас повномасштабна війна. Тому є першочергові витрати. Стадіони, фасади адмін будівель, озеленіння доріг, самі дороги, перекладання нових бруківок на свіжу, закупівля барабанів, овочерізок, оплата фіктивних закупок для родичів, друзів, кумів, і т.д. Пробачте, якщо щось забув.
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04.09.2023 16:52
+29
Не пробували хоча б місяць не красти? Одразу би стала видна позитивна динаміка.
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04.09.2023 16:50
+25
Да ладно. Денег полно. Вон стадионы и беговые дорожки за десятки миллионов ремонтируют. Миллиарды на *зельоные тарифы* барыгам и сепарам выплачиваются
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04.09.2023 16:52
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Не пробували хоча б місяць не красти? Одразу би стала видна позитивна динаміка.
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04.09.2023 16:50 Відповісти
Бо в нас повномасштабна війна. Тому є першочергові витрати. Стадіони, фасади адмін будівель, озеленіння доріг, самі дороги, перекладання нових бруківок на свіжу, закупівля барабанів, овочерізок, оплата фіктивних закупок для родичів, друзів, кумів, і т.д. Пробачте, якщо щось забув.
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04.09.2023 16:52 Відповісти
Да ладно. Денег полно. Вон стадионы и беговые дорожки за десятки миллионов ремонтируют. Миллиарды на *зельоные тарифы* барыгам и сепарам выплачиваются
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04.09.2023 16:52 Відповісти
і"з посиланням на дані Міністерства фінансів."
Це там міністр казав , що корупція найменша за усю незалежність? Шо грошей платників податків західних партнерів не вистачає вже покрити мародерство ?
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04.09.2023 16:53 Відповісти
"Слуги мудрого наріту" не знають, як маєтски, автопарки приховати, а вони: " Грошей немає, гранти від Америки".
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04.09.2023 17:05 Відповісти
Кран потроху закручують.
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04.09.2023 17:11 Відповісти
А по якій причині нема гранту?! Чи не через то зараз Беня за ґратами а Резніков у відставці
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04.09.2023 17:12 Відповісти
Нічого страшного -зато в Ківерцях стадіон будують за 150 млн .при наседенні 9т осіб. Дивно що американці взагалі допомагають такій багатій країні.
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04.09.2023 17:41 Відповісти
ну, хай зелена підарня іще повийобується із уникненням відновлення електронного декларування, то побачимо, який бюджет буде. прошу Бога, аби амери подовше притримували допомогу - без зовнішнього тиску зелена наволоч жодних позитивних змін не впроваджуватиме.
пс правду кажучи, це стосувалося будь-якої нашої влади...
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04.09.2023 17:44 Відповісти
треба ще підняти податки?
агов, гетьманцев, ану думай бігом!
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04.09.2023 17:50 Відповісти
Хоч Ви не говоріть такого, мені вже натовп голодних с битами і вилами у снах з'являється...
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04.09.2023 18:02 Відповісти
економіка нездатна потягнути одночасно і війну і "дороги"з відкатами та ще невиправдані премії.
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04.09.2023 21:53 Відповісти
Секвестр бюджету, звільнення половини чиновників, закриття зайвих міністерств - ні!!
Щипати гусей - так!!
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05.09.2023 00:30 Відповісти
Західну допомогу, не можна використовувати на зп солдатів та зброю.
Тому вони фінансуються за український бюджет

Західну допомогу можна використовувати на зп чиновників, лікарів, освітян, пенсії, будувати дороги, стадіони та інше.
Для будівництва можні відкрити свої фірми - та легально заробляти додавши свій інтерес.

Проблема, якщо захід перестане давати гроші - тоді не буде ЗП/пенсій, та будівництва.

Можна було б зєкономити на будівництві, щоб був запас грошей,
а то прийдеться видавати ЗП/пенсії асфальтом, бетоном, та квитками на стадіон.

Щось подібне здається вже було...

Окрім США, котрі дають гранти (тобто безоплатно), є ще ЕС та інші країни - котрі дають кредити (треба повертати з відсотками)
Кредити берем, а лендліз не берем.
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05.09.2023 14:12 Відповісти
так сковорідки та барабани ж подорожчсали а гранту не дали
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06.09.2023 08:36 Відповісти
 
 