"Слуги народу" хочуть скасувати відстрочку від мобілізації для студентів віком від 30 років

Народні депутати ініціювали внесення змін до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", які передбачають скасування відстрочки для більшості студентів-чоловіків віком від 30 років.

Відповідний законопроєкт №9672 у Верховній Раді зареєстрували народний депутат від "Слуги народу", представник президента у КСУ Федір Веніславський, депутатака від "Слуги народу" Мар'яна Безугла та Ірина Констанкевич із групи "За майбутнє!".

Законопроєктом пропонується встановити, що призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають лише ті здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які за денною або дуальною формами здобуття освіти здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень, і лише якщо навчання було розпочато не пізніше року досягнення здобувачем освіти 30-річного віку.

У пояснювальній записці до законопроєкту його автори вказують, що норму про відстрочку для здобуття освіти використовують для ухилення від призову під час мобілізації.

При цьому значна кількістю військовозобов’язаних призовного віку, які вже здобули певний рівень освіти, у 2022-2023 роках до закладів освіти для здобуття рівня освіти, який є рівним, а в більшості випадків є навіть нижчим за раніше отриманий освітній рівень

Так, у 2022 році до закладів освіти зараховано на навчання 106 771 вступників чоловічої статі призовного віку, які розпочали здобувати рівень освіти, що є рівнозначним, або є нижчим за здобутий рівень попередньої освіти. Із них за рівнями: Кваліфікований робітник – 11 285, Фаховий молодший бакалавр – 12 069, Бакалавр – 27 561, Магістр – 46 820, Доктор філософії – 9 036.

При цьому у 2023 році спостерігається суттєве збільшення чисельності вступників у порівнянні з минулим 2022 роком, а саме здобувачів за рівнями Кваліфікований робітник – 16 848 (зростання у порівнянні з 2022 роком на 49%), Фаховий молодший бакалавр – 13 618 (+13%), Бакалавр – 32 105 (+16%).

На думку авторів законопроєкту, така практика свідчить про ухилення від призову на військову службу під час мобілізації і негативно впливає на рівень національної безпеки і оборони, деморалізує морально-психологічний стан військовослужбовців.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський раніше заявив, що він отримав звернення від військових про посилення мобілізації. Водночас голова держави наголосив, що в цьому питанні дуже важливо розуміти, "хто і як це робить", тобто важливими є питання роботи військкоматів та ВЛК.

Своєю чергою міністр оборони Олексій Резніков стверджував, що збільшувати кількість мобілізованих немає потреби, оскільки затверджений минулого року мобілізаційний план ще не виконано.