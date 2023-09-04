Прокуратура намагається відібрати у "Приватбанку" землю в Буковелі, – заява банку

Держава намагається через суд забрати у "Приватбанку" земельні ділянки в курортному комплексі Буковель. У Яремчанському міському суді Івано-Франківської області розглядаються дві відповідні справи за позовом прокуратури.

"7 вересня у Яремчанському міському суді Івано-Франківської області відбудеться чергова спроба забрати через суд у державного "Приватбанку" ділянки в Буковелі, які, за твердженнями прокуратури, вибули з власності держави понад 20 років тому", – йдеться в повідомленні банку, передає LIGA.net.

У суді розглядаються дві справи за позовом обласної прокуратури: до Поляницької сільської ради Надвірнянського району, фізичних осіб та "Приватбанку", третіх осіб ТОВ "Зірка Буковелю" та НБУ щодо повернення земельних ділянок в селі Поляниця, що належать "Приватбанку", у державну власність в особі Державного агентства лісових ресурсів.

У банку назвали ситуацію "парадоксальною" – представники державної влади через більш ніж 20 років намагаються захистити інтереси держави, позбавивши державний банк права власності не лише на землю, але й на майно, що "були набуті ним у законний спосіб".

"Ця справа може призвести до втрати права власності банку на обʼєкти курортного комплексу Буковель, що завдасть значних збитків державі в особі державного банку", – наголошується в повідомленні "Приватбанку".

У грудні 2016 року після націоналізації "Приватбанку" частина курорту Буковель перейшла у власність держави. До переліку заарештованого майна потрапили і 15 земельних ділянок у селі Поляниця Івано-Франківської області, де є популярний курорт Буковель. 2/3 комплексу контролюють "Приватбанк" та НБУ як кредитор. Решта належить засновнику курорту – компанії "Скорзонера", офіційними бенефіціарами якої є Коломойський і Боголюбов.

"Скорзонера" була поручителем "Приватбанку" за кредитами рефінансу. Як забезпечення виступили, зокрема, шість іпотечних договорів із земділянками у Буковелі. Землю "Скорзонери" було заарештовано, і у вересні 2017 року Печерський райсуд також заарештував 15 дільниць у Буковелі, але вирішив приховати їхні кадастрові номери.