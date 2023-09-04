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Кремлю не вдається стримати подорожчання пального: Ціни на бензин у Росії б’ють рекорди десятий день поспіль

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бензин

Ціна бензину марки А-95 в європейській частині Росії у понеділок подорожчала ще на 0,35% і вперше в історії перевищила позначку 75 тисяч рублів за тонну.

Біржова ціна на цей вид палива оновлює рекорди десятий торговий день поспіль, повідомляє російське інформагентство РБК із посиланням на дані Санкт-Петербурзької міжнародної товарно-сировинної біржі.

Також продовжує зростати і вартість бензину марки А-92 – за день вона зросла на 0,28%, до 64,81 тис. рублів за тонну.

Вартість літнього дизпалива також оновила рекорд другий торговий день поспіль. У понеділок ціна цього виду палива на біржі зросла на 0,41% – до 68,28 тис. рублів за тонну. За серпень ціна дизельного палива на тлі ослаблення рубля зросла на 18,5%, додає Коммерсант.

Наприкінці серпня віце-прем'єр Росії Олександр Новак заявляв, що уряд працює над заходами щодо стабілізації ситуації на ринку палива. За його словами, для цього планується обмежити його експорт.

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Російські ЗМІ зауважують, що в Росії виробляються достатні обсяги бензину, а дизельного палива – в рази більше споживання. Однак у останні місяці продаж нафтопродуктів за кордон став вигіднішим, ніж постачання на внутрішній ринок, через що зростає і офіційний, і сірий експорт.

Через це виник дефіцит бензину та дизельного палива на заправках в окупованому Криму і у цілій низці російських регіонів.

Активне зростання оптових цін на бензин та дизпаливо у Росії почалося із середити травня на тлі планів Мінфіну РФ знизити вдвічі демпфер, який мав стримувати ціни на паливо на внутрішньому ринку у випадку різких коливань цін на нафту (компанії отримують компенсацію з бюджету, якщо внутрішньоросійські ціни на бензин нижчі, ніж при його експорті). Водночас за перші п'ять місяців 2023 року російські нафтові компанії збільшили експорт бензину на 37% – до 2,5 млн тонн.

Наприкінці квітня голова російського Мінфіну Антон Сілуанов запропонував знизити демпфер удвічі на рік з липня 2023 року до липня 2024 року, щоб зекономити 30 мільярдів рублів бюджетних видатків на місяць, а наприкінці липня Путін підписав відповідні поправки до Податкового кодексу.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+25
Схоже на знущання .З нас.Десяті частки відсотка-це подорожчання?А шо там на наших заправках,все добре?
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04.09.2023 16:29
+14
Пробачте за мій Французький....
Мені Зовсім Наср......то скільки подорожчав в них.
Мене бентежить ціна лише на наших заправках.
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04.09.2023 16:36
+13
Тільки, що спеціально пошукав ціну на їхніх заправках. На наші гроші там приблизно 20 грн за літр. Як же вони таке переживуть. Такі заголовки звучать як знущання. Пекельні санкції бл...ь.
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04.09.2023 16:51
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Та ви нам напишіть скільки коштує бензин на заправках мордора.
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04.09.2023 16:29 Відповісти
Дизель - 58.38 ₽ (22.27 гр)
Бензин АИ-92 - 50.85 ₽ (19.40 гр)
Бензин АИ-95 - 55.09 ₽ (21.02 гр)
Бензин АИ-98 - 65.60 ₽ (25.02 гр)
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04.09.2023 19:30 Відповісти
Я про це здогадувався. Мені казали, що приблизно цифри як і у нас, але ж тільки в срублях.
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04.09.2023 19:55 Відповісти
это цена с "демпфером", по сути дотацией из бюджета. Но бюджет не торопится возмещать производителям бензина дотационный бензин, потому с таким ценами у них и дефицит, а реальная цена без дотации будет минимум 75-85 руб за 95й
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04.09.2023 22:56 Відповісти
Схоже на знущання .З нас.Десяті частки відсотка-це подорожчання?А шо там на наших заправках,все добре?
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04.09.2023 16:29 Відповісти
Нам би таке здорожчання.
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04.09.2023 16:33 Відповісти
у нас раз в тиждень подорожчання і все нормально.
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04.09.2023 16:36 Відповісти
Пробачте за мій Французький....
Мені Зовсім Наср......то скільки подорожчав в них.
Мене бентежить ціна лише на наших заправках.
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04.09.2023 16:36 Відповісти
Про рассію і бєларуссію лише позитив, а про Україну лише негатив, бо скоро вибори.
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04.09.2023 16:44 Відповісти
А внас кожний тиждень цінники міняють,Зелупок війну вже закінчив у своїй макітрі.
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04.09.2023 16:38 Відповісти
Оце так подорожчання!!! Краще б взагалі промовчали б і не дратували б українців!!!
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04.09.2023 16:40 Відповісти
сьогодні заливав дизель по 59 грн за літр...
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04.09.2023 16:42 Відповісти
Треба допомогти "братьям"
Лупанути по кільком НПЗ наприклад...
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04.09.2023 16:48 Відповісти
Тільки, що спеціально пошукав ціну на їхніх заправках. На наші гроші там приблизно 20 грн за літр. Як же вони таке переживуть. Такі заголовки звучать як знущання. Пекельні санкції бл...ь.
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04.09.2023 16:51 Відповісти
у рашистів подорожчало пальне 0,35% , потужно, святкуємо перемогу блд!

краще пишіть, як зелена погань крутить ціни на наших заправках. Таке відчуття, що там всі 35% наберуться
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04.09.2023 19:17 Відповісти
Не так і дорого подорожчав бензин у кацапів
В Україні він в рази дорожчий
Можливо в Росії бензин буде продовжувати дорожчати
Але Україні треба за своїми цінами спостерігати
А те що на декілька рублів у кацапів здорожчав бензин нехай запитають у путлера
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04.09.2023 19:47 Відповісти
Це вам натякають, здавайтесь і все буде дешево.
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04.09.2023 21:11 Відповісти
Бедный кремль....
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05.09.2023 04:46 Відповісти
Пане Бутусов, Вам не соромно за своїх колег і за такі заголовки?
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05.09.2023 09:20 Відповісти
для чого цензор видає ці статті? та мен начхати що в мордорі бензин подорощав на 10 копійок ...ви напишіть чому 30 років незалежності в Україні постійно дорощає пальне і дорощає в рази...чому зараз кожен день росте пальне ....чому в самій бідній і корупційній країні планети -найдороще на планеті пальне .....тільки не потрібно порівнювати ціну пальногшо в великобританіїї з україною...при наших доходах пальне має не перевищувати 30 гривень......і це реально
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05.09.2023 09:24 Відповісти
Чи не занадто масмедіа опікуються цінами в параші? Краще б розповідали яка жопа на наших заправках.
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05.09.2023 11:26 Відповісти
У нас електроенергія для промислових споживачів за липень здорожчала більше ніж на 20 % та розподіл на 47 %, після чого ціна її склала 6,96 гривень. А тут про якісь 0,35%.
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05.09.2023 13:19 Відповісти
Пекельні санкції.
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05.09.2023 13:47 Відповісти
 
 