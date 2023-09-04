"Укрзалізниця" обмежила перевезення всіх вантажів у напрямку порту "Ізмаїл"

"Укрзалізниця" запровадила конвенційні обмеження для одержувачів вантажів на станції "Ізмаїл".

Згідно із повідомленням компанії, тимчасові обмеження на перевезення почали діяти з 3 вересня і поширюватимуться на всі вантажі, передає Інтерфакс-Україна.

До 7 вересня конвенція діятиме щодо таких одержувачів: ТОВ "Соф Марін", ДП "ІЗМ МТП" (для ТОВ "Славутич-Руда-Україна", ТОВ "Соф Марін", ТОВ "Юнікорнс").

Водночас для ТОВ "Трансюкрейн", ТОВ "Фаворит Ізмаїл Буд", ТОВ "Фаворит-Буд-Ізмаїл", ДП "ІЗМ МТП" для ТОВ "ЕТК" запроваджено тимчасове обмеження без вказівки дати скасування.

Як повідомлялося, останні дві ночі підряд Росія атакує безпілотниками українські порти на Дунаї.

За даними Повітряних Сил, у декількох населених пунктах Ізмаїльського району пошкоджені складські та виробничі будівлі, сільгосптехніка та устаткування промислових підприємств. Через потрапляння уламків виникло декілька загорянь.