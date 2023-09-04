Дохід "дочки" Auchan в Україні впав торік на 26%

Дохід компанії "Auchan Україна" у 2022 році з урахуванням трьох закритих гіпермаркетів склав 10,74 млрд грн, що на 26,3% нижче за результати за 2021 рік (14,57 млрд грн).

Згідно з фінансовою звітністю, збитки Auchan Україна за 2022 рік склали 1,24 млрд грн, при цьому в 2021 році прибуток мережі склав 296,7 млн грн, передає Інтерфакс-Україна.

У держбюджет минулого року компанією було сплачено 994,5 млн грн, що на 14% нижче за показники за 2021 рік, коли мережа поповнила державну скарбницю на 1,16 млрд грн.

2022 року український підрозділ отримав $25 млн від материнської компанії. У лютому в Україну приїжджав генеральний директор Auchan Retail International Ів Клод, який висловив підтримку українському офісу та заявив про готовність вкладати у розвиток мережі в Україні.

Отримані від материнської компанії кошти було витрачено, зокрема, на відновлення потерпілого від ракетного обстрілу магазину в Одесі, погашення заборгованості перед постачальниками та фінансову підтримку співробітників у складний час.

Цього року Auchan Україна чекає від головного офісу ще один транш.

Auchan Retail – міжнародна компанія роздрібної торгівлі. Перший магазин відкрито у Франції 1961 року.

ТОВ "Ашан Україна Гіпермаркет" працює в Україні з 2008 року. За даними сайту "Ашан", до російського вторгнення в Україну мережа рітейлера налічувала понад 30 магазинів різних форматів (гіпермаркети, супермаркети, pick up point) у дев'яти містах, а також розвиває e-commerce.