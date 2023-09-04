Кабмін забере у місцевих бюджетів податок на виплати військовослужбовцям, – нардеп
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В рамках підготовки закону "Про державний бюджет на 2024 рік" Кабінет міністрів пропонуватиме спрямувати всі надходження від податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) з виплат військових у державний бюджет. Зараз 64% надходжень від цього податку залишаються у місцевих бюджетах.
Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.
"Щодо військового ПДФО. Моя колега, Галина Васильченко запитала у Мінфіну, що планується на 2024 рік. ️Відповідь Мінфіну: планується що всі 100% ПДФО із зарплат військових будуть йти у спецфонд держбюджету і направлятися на потреби оборони", – написав Железняк.
Він додав, що відповідні поправки внесуть до Бюджетного кодексу разом із ухваленням закону "Про державний бюджет на 2024 рік".
Надходження від ПДФО є найбільшим джерелом наповнення місцевих бюджетів. Після початку повномасштабної війни завдяки збільшенню кількості військовослужбовців та підвищенню розмірів їх грошового забезпечення громади, у яких розташовані військові частини, отримали додаткові податкові надходження.
За даними ЕП, 21% доходів місцевих бюджетів за 2022 рік (83,6 млрд грн) припав на ПДФО із зарплат військовослужбовців. За шість місяців 2023 року частка податків з грошового забезпечення військових у доходах місцевих громад сягнула 22,9% (50 млрд грн).
Будь ласка, зачекайте...
Якщо дійсно на доплати військовим, то я "за".
Я підтримую - так і повинно бути, проконтролювати отг важко, заморозити їх на рахунках отг (цільове, не цільове) недоцільно. А то що грошей на війну не вистачає, але при цьому у нас така собі субвенція деяким громадам за рахунок військових.
А реформа децентралізації - дуже вдала реформа, яку зелень хотіла звернути ще до війни..
Тому це субвенція під час війни і це треба однозначно привести до ладу і перенаправити на військо, зброю.
Можна розмірковувати де більше вкрадуть, але суті питання це не стосується. Так само як і не несе загрози в такій формі місцевому сомоврядуванню.
Знайшли нове джерело для розкрадання!
Як же тепер без барабанів та стадіонів???
Але ж хто на таке піде в державі Шапітовка.