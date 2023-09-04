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держбюджет (1364) податки (1986) місцеві бюджети (230) Податок на доходи фізосіб (18)

Кабмін забере у місцевих бюджетів податок на виплати військовослужбовцям, – нардеп

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забезпечення,виплати,грошове,бойові

В рамках підготовки закону "Про державний бюджет на 2024 рік" Кабінет міністрів пропонуватиме спрямувати всі надходження від податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) з виплат військових у державний бюджет. Зараз 64% надходжень від цього податку залишаються у місцевих бюджетах.

Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

"Щодо військового ПДФО. Моя колега, Галина Васильченко запитала у Мінфіну, що планується на 2024 рік. ️Відповідь Мінфіну: планується що всі 100% ПДФО із зарплат військових будуть йти у спецфонд держбюджету і направлятися на потреби оборони", – написав Железняк.

Він додав, що відповідні поправки внесуть до Бюджетного кодексу разом із ухваленням закону "Про державний бюджет на 2024 рік".

Надходження від ПДФО є найбільшим джерелом наповнення місцевих бюджетів. Після початку повномасштабної війни завдяки збільшенню кількості військовослужбовців та підвищенню розмірів їх грошового забезпечення громади, у яких розташовані військові частини, отримали додаткові податкові надходження.

За даними ЕП, 21% доходів місцевих бюджетів за 2022 рік (83,6 млрд грн) припав на ПДФО із зарплат військовослужбовців. За шість місяців 2023 року частка податків з грошового забезпечення військових у доходах місцевих громад сягнула 22,9% (50 млрд грн).

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+16
А ви самі як думаєте, дойдуть ті гроші до війскових чи ні, якщо центральну владу це так турбує нехай роблять закон про не цілові використання коштів в період війни. Я особисто за деценралізацію.
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04.09.2023 15:07
+13
"Дохтор, дайте мені пігулок від жадібності... і по більше, по більше, по БІЛЬШЕ!!!"
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04.09.2023 15:02
+11
Ще одна сходинка до диктатури від *зелені*.
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04.09.2023 15:18
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"Дохтор, дайте мені пігулок від жадібності... і по більше, по більше, по БІЛЬШЕ!!!"
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04.09.2023 15:02 Відповісти
Це ті кошти, за які місцеві керівники перекрадають плитку та споруджують тенісні корти?
Якщо дійсно на доплати військовим, то я "за".
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04.09.2023 15:03 Відповісти
Чего ты за? Они изначально эту программу - кто-то на местах крадет запустили чтобы забрать эти деньги и красть самим. Теперь вместо одного вора из десяти будут воровать всё
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04.09.2023 15:06 Відповісти
А звідки ти взяв, що крав лише один з десяти? Враження таке, що тільки один з десяти, можливо, не краде...
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04.09.2023 15:51 Відповісти
Случаев не так уж и много. Даже меньше на самом деле.
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04.09.2023 15:53 Відповісти
А ви самі як думаєте, дойдуть ті гроші до війскових чи ні, якщо центральну владу це так турбує нехай роблять закон про не цілові використання коштів в період війни. Я особисто за деценралізацію.
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04.09.2023 15:07 Відповісти
Думаю що не дойдуть. Але й тенісні корти зараз...
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04.09.2023 15:53 Відповісти
Я теж "за", але на фоні новин як голови ОДА теж будують стадіони, за гроші з уже державного бюджету, беруть мене сумніви, що підуть вони на "потреби оборони."
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04.09.2023 15:09 Відповісти
От тільки є малюсінький нюанс. Голови ОДА - це все креатури слуг наріда і виключно слуг наріда.
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05.09.2023 13:15 Відповісти
це ті гроші, які дозволяють мінімальну незалежність місцевого самоврядування від хєрмапідорів
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04.09.2023 15:24 Відповісти
Це не про всі гроші і відрахування громади, йдеться тільки про частину з них - та що стосується виплат військовим.
Я підтримую - так і повинно бути, проконтролювати отг важко, заморозити їх на рахунках отг (цільове, не цільове) недоцільно. А то що грошей на війну не вистачає, але при цьому у нас така собі субвенція деяким громадам за рахунок військових.
А реформа децентралізації - дуже вдала реформа, яку зелень хотіла звернути ще до війни..
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04.09.2023 15:45 Відповісти
де я писав, що це всі гроші? чим більше грошей забирає центр, тим більш залежні місцеві громади.
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04.09.2023 16:11 Відповісти
Просто грошей саме від військових у деяких громадах і не було (бо створені нові частини) або було суттєво менше бо кількість військових і їх зарплата була суттєво меншою. Так само як і надходження від МВС за рахунок доплат які оподатковуються.
Тому це субвенція під час війни і це треба однозначно привести до ладу і перенаправити на військо, зброю.
Можна розмірковувати де більше вкрадуть, але суті питання це не стосується. Так само як і не несе загрози в такій формі місцевому сомоврядуванню.
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04.09.2023 16:19 Відповісти
Ще одна сходинка до диктатури від *зелені*.
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04.09.2023 15:18 Відповісти
Місцеве самоврядування плаче кровавими слізьми. Як ремонтувати стадіони, перекладати плитку і купувати барабани?
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04.09.2023 15:23 Відповісти
так, як клоунські підари з військових адміністрацій ******* все, що бачать
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04.09.2023 15:25 Відповісти
барабани, до речі хєрмацькі підори купували
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04.09.2023 15:27 Відповісти
Оце для таких як Ви,підняли останнім часом хвилю про *бруківку стадіони*в окремих громадах,а тепер забрали в усіх,не розумієте, що тепер хто буде вилизувати зелені, тим субвенції,а хто не зрозумів тим *хрін та й ще без маку*
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04.09.2023 15:41 Відповісти
клоуни спати не можуть, хочуть потоки осідлати та керувати містами і селами, знищивши самоврядування
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04.09.2023 15:29 Відповісти
"Арахамізація" місцевих бюджетів - це повернення до "кучмізму" і хрест на Євроінтеграції. "Слава" кардиналу Єрмаку і мусаридлу Татарову,ху@ло має бути задоволений своєю агентурою.
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04.09.2023 15:34 Відповісти
І ще один аспект,це не допомога ЗСУ,а підрив тилу,раніше громади боролися за розквартирування бригад на своїй території,облаштовували казарми,надавали % безкоштовного житла для військових,лікували ітд. ітм.тепер це просто буде *головной болью*для громад,т.я. в багатьох громадах цей податок складав до 70-80%.
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04.09.2023 15:57 Відповісти
Тварюки зелені вирішили запустити брудні лапи і в місцеві бюджети.
Знайшли нове джерело для розкрадання!
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04.09.2023 16:27 Відповісти
Ну ШО, гражданє "а давайтє гАлАсАвать пА пріколу, бо барига у 8 разів збагатився", скоро ЗП в трудоднях буде. Почнуть, звичайно, з тих, кому 4000 долЯрів обіцяли.
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04.09.2023 16:41 Відповісти
Цих грошей у місцевих бюджетів до війни небуло. Гроші прийшли із виплат військовим і надіюсь підуть у бюджеті 24 у спецфонд на фінансування ЗСУ. Проконтролювати одне місце американцям буде легше, ніж сотні дірок у стадіони та бруківку і "мости- хвилі".
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04.09.2023 19:03 Відповісти
Треба взагалі ліквідувати ОТГ, повернути облвиконкоми/обкоми, райквиконкоми/райкоми, міськвиконкоми/міськоми та районні у містах райвиконкоми та райкоми. Всіх керівників призначатиме генеральний секретар ЦК ПСН з кандидатур наданих президіумом ради міністрів Української Зеленої Ліберіанської Республіки (УЗЛР) за рекомендацією кадрових відділів відповідних партійних комітетів. Раду розпустити - замість неї З'їзд селянських, робочих та метросексуальних делегатів. Всі податки замінити фіксованим річним збором у 3000 доларів з громадянино-голови. Телебачення закрити. Інтернет по талонам згідно соціального рейтингу. Обов'язкові 2 місяці на рік сільгоспоробіт і 1 місяць у Національному заслуженому академічному ансамблі танцю України ім. П.Вірського. Все решта не колише)
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04.09.2023 20:42 Відповісти
чого так на той ансамбль танцю ім вірського заївся?
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05.09.2023 14:33 Відповісти
Навпаки! Можна ще додати місяць у хорі Верьовки)
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05.09.2023 16:16 Відповісти
Тільки не це!!!
Як же тепер без барабанів та стадіонів???
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04.09.2023 22:24 Відповісти
Чому взагалі військові платять ПДФО ? Це ж перекладання з одного карману в інший. Краще вже їм підвищити з/п на 18%. А чому взагалі існує той ПДФО одночасно з ПДВ, не кажучи про інші побори ? Тобто в державі, де офіційно існує подвійне оподаткування ми ще сподіваємося на якийсь розвиток, серйозно ?
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05.09.2023 08:38 Відповісти
Саме так. Причому дойшло до маразму, пдфо знімають з кешбеку, який банк повертає за покупки речей, при покупці яких платиш 20% дебільного ендеесу, а гроші на картці вже оподаткувалися при отриманні зарплатні. Ощіпка гусєй йде повним ходом, їх уже нє остановіть.
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05.09.2023 13:20 Відповісти
Що стадіони що яйця по 17, всерівно той "податок" розкрадають. Доречніше буде його відмінити, військові самі розберуться на що їм витрачати.
Але ж хто на таке піде в державі Шапітовка.
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05.09.2023 09:30 Відповісти
 
 