Кабмін забере у місцевих бюджетів податок на виплати військовослужбовцям, – нардеп

В рамках підготовки закону "Про державний бюджет на 2024 рік" Кабінет міністрів пропонуватиме спрямувати всі надходження від податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) з виплат військових у державний бюджет. Зараз 64% надходжень від цього податку залишаються у місцевих бюджетах.

Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

"Щодо військового ПДФО. Моя колега, Галина Васильченко запитала у Мінфіну, що планується на 2024 рік. ️Відповідь Мінфіну: планується що всі 100% ПДФО із зарплат військових будуть йти у спецфонд держбюджету і направлятися на потреби оборони", – написав Железняк.

Він додав, що відповідні поправки внесуть до Бюджетного кодексу разом із ухваленням закону "Про державний бюджет на 2024 рік".

Надходження від ПДФО є найбільшим джерелом наповнення місцевих бюджетів. Після початку повномасштабної війни завдяки збільшенню кількості військовослужбовців та підвищенню розмірів їх грошового забезпечення громади, у яких розташовані військові частини, отримали додаткові податкові надходження.

За даними ЕП, 21% доходів місцевих бюджетів за 2022 рік (83,6 млрд грн) припав на ПДФО із зарплат військовослужбовців. За шість місяців 2023 року частка податків з грошового забезпечення військових у доходах місцевих громад сягнула 22,9% (50 млрд грн).