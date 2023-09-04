Нацбанк: 93% операцій із платіжними картками – безготівкові

Безготівкові розрахунки українців залишаються на високому рівні, попри другий рік війни. Так, кількість операцій (безготівкових та з отримання готівки) з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, в Україні та за її межами у другому кварталі 2023 року становила 1,84 млрд, а їхня сума – 1,33 трлн грн.

Як ідеться в повідомленні Національного банку України, з них безготівковими були 1,71 млрд операцій на загальну суму 829,5 млрд грн.

Частка безготівкових операцій у другому кварталі 2023 року за сумою перебуває на рівні 62,1% в загальній сумі операцій із платіжними картками, за кількістю – досягає 92,8% (за перший квартал 2023 року – 69,4% та 94% відповідно).

Аналіз розподілу безготівкових операцій за їхніми видами свідчить, що вдругому кварталі цього року найбільше операцій із використанням карток за сумою та за кількістю припадало на розрахунки в торговельній мережі (46,4% та 72,6% відповідно). Там було здійснено 1,24 млрд операцій на суму 385,2 млрд грн.

Перекази з картки на картку в другому кварталі 2023 року становили третину за сумою (32,1%) та майже десятину за кількістю (8,5%). Оплата товарів і послуг в інтернеті – 14,9% за сумою та 14,6% за кількістю.

У звітному періоді середня сума однієї операції становила:

в торговельній мережі – 310 грн (у першому кварталі цього року – 344 грн),

з переказу з картки на картку – 1 829 грн (2 133 грн),

з оплати товарів та послуг у мережі Інтернет – 495 грн (460 грн).

Кількість активних POS-терміналів у торговельній та сервісній мережах у червні порівняно з січнем зросла на 8,3% (до 388,1 тис. шт.), а кількість пунктів продажу та надання послуг, які приймають платіжні картки, – на 12,2% (до 355,9 тис. шт.).

Банкоматна мережа з початку року також демонструє тенденцію до відновлення. Зростання кількості банкоматів з початку року становило 1,2% (до 15,8 тис. шт.).

За підсумками червня 2023 року загальна кількість емітованих платіжних карток в Україні досягла 110,3 млн штer. Це на 1% більше порівняно з січнем цього року.

Також відбулося більш суттєве збільшення кількості платіжних карток, з якими щомісяця здійснювалися видаткові операції, на 3% – із 45,9 млн у січні до 47,2 млн штук у червні.

Продовжує зростати і загальна кількість безконтактних платіжних карток. Їх кількість, за підсумками червня цього року, збільшилася на 5% порівняно з січнем. Загалом більше половини (57%) активних платіжних карток у червні – це безконтактні картки.

Також популярними серед українців є токенізовані платіжні картки, кількість яких з початку року зросла на 14% (до 9,7 млн штук). Серед усіх активних карток їх частка становить 21% (у січні 2023 року – 19%). Тобто токенізованою є приблизно кожна п’ята активна платіжна картка.

Як наслідок, лише десята частина операцій (10,6% за сумою та 9,4% за кількістю) у другому кварталі цього року здійснювалася в торговельній мережі з фізичним зчитуванням даних із носія картки. У першому кварталі 2023 року частка таких операцій становила 12,4% та 11,1% відповідно.

Решта операцій були безконтактними (з безконтактною карткою або за допомогою смартфонів та інших гаджетів). Їхня сума в другому кварталі 2023 року становила 344,5 млрд грн (у першому кварталі – 307,4 млрд грн).