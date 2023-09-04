НАЗК відкрило доступ до реєстру корупціонерів

Національне агентство з питань запобігання корупції відкрило доступ до реєстру осіб, які вчинили корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення, із врахуванням безпекових аспектів.

У НАЗК нагадали, що з початком повномасштабного вторгнення державним органам, в тому числі і НАЗК, довелося обмежити доступ до низки реєстрів, зокрема і до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушенняз урахуванням постанови Кабінету міністрів України "Деякі питання забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних систем, публічних електронних реєстрів в умовах воєнного стану" від 12 березня 2022 року №263.

Однак існує значний суспільний інтерес до відкриття даних реєстру, а відсутність доступу до такої інформації значно ускладнює діяльність державних органів та інших організацій, зокрема при призначенні претендентів на відповідні посади, здійсненні публічних закупівель та інших правочинів тощо.

Відновивши доступ до реєстру, НАЗК врахувало і безпекові аспекти. Так, НАЗК отримало від Міністерства оборони відповідь про відсутність ризиків у разі відновлення доступу до реєстру, проте за умови невідображення відомостей стосовно місця роботи, посади на час вчинення особою корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення.

НАЗК очікує ухвалення Верховною Радою в цілому законопроекту №9534, який відновлює електронне декларування статків посадовців, призупинене у зв’язку із запровадженням воєнного стану та має врегулювати питання публічного доступу до даних Реєстру декларацій

Переглянути Реєстр осіб, які вчинили корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення можна за посиланням.

НАЗК адмініструє цей реєстр з лютого 2019 року. У реєстрі можна отримати довідку про наявність або відсутність відомостей про себе та про юридичну особу, до якої застосовано заходи кримінально-правового характеру за корупційне правопорушення.