У Полтавській області застосують тренувальний графік відключення світла

Із метою підготовки до осінньо-зимового періоду АТ "Полтаваобленерго" вирішило провести тренування щодо застосування графіків погодинного відключення електроенергії з умовно-реальними діями персоналу. Воно відбудеться 14 вересня.

Як ідеться в повідомленні компанії, у рамках тренування запрацюють додаткові контактні телефони в об’єднаних філіях та дільницях "Полтаваобленерго", за якими споживачі зможуть отримати консультацію та роз’яснення від фахівців щодо застосування графіку погодинних відключень.

"Оголошення, яке буде опубліковане ввечері 13 вересня на сайті товариства, міститиме як фактичну інформацію про ліміти споживання електричної потужності на 14 вересня 2023 року (встановлені/не встановлені), так і повідомлення про застосування графіку погодинного відключення електроенергії в рамках дня тренування з посиланням на сам графік", – сказано в повідомленні.

Повідомлення про застосування графіків погодинного відключення, які будуть публікуватися 13-14 вересня на сайті та офіційних сторінках у соцмережах, будуть умовно-тренувального характеру, тобто без фактичного відключення. Але в цей час можуть виникнути відключення аварійного характеру та проводитися заплановані відключення, пов’язані з ремонтами електричних мереж.