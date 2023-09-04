День війни коштує Україні $100 мільйонів, – Резніков
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Міністр оборони Олексій Резніков, котрий подав заяву про відставку вранці 4 вересня, заявив, що один день війни коштує Україні $100 млн.
"День війни коштує нам $100 млн. А тепер візьміть бюджети всіх поважних великих волонтерських фондів, подивіться, скільки вони збирають. І держава, яка витрачає $100 млн на добу в цілому. От просто вдумайтеся. Тому несправедливо пред’являти претензії державі – військово-політичному керівництву, всім – від місцевих керівників до парламенту, уряду, президента, що все роблять волонтери. Це не так", – зазначив Резніков в інтерв'ю Укрінформу.
При цьому міністр оборони уточнив, що поставки від волонтерів із 24 лютого 2022 року донині – це 3% від усього, що "потрапило на війну".
Він підкреслив, що фактично армію забезпечують громадяни України, бо працюють і сплачують податки, які спрямовуються в державний бюджет, а звідти – у тому числі на армію.
"Армія сьогодні – найбільший споживач коштів. Але ж кошти потрібні й на утримання країни в цілому: на інфраструктуру, на відновлення, на підтримку соціально незахищених. Тому треба працювати і платити податки. Треба бізнесу бути активним і підтримувати підприємців", – додав Резніков.
Як повідомлялося, 4 вересня 2023 року Резніков подав до Верховної Ради України заяву про відставку. Заяву буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні.
Будь ласка, зачекайте...
як що брати середньостатистичну цифру відкату - 20%. то це двадцять мільйонів доларів, щоденно крадеться у україни. а як краде зе!команда, то навіть і сорок мільйонів доларів щоденно.
ЗЕ звинувачував Порошенко на стадіоні перед всім народом за двох поранених у битві у Керченській протоці, в якій з української сторони брали участь два катери, один буксир і до 30 чол екіпажу.
Показники в нас зараз набагато гірші.
В України була б зовсім інша історія, якби Аскольд і Дір дали у 882-му під зад новгородцям. І не факт, що Дніпро і Одеса були б тоді українськими містами.
Як раз волонтери і прості громадяни не забили хєр на Україну. А влада грає у якусь муйню під назвою "більярд кишеньковий, хто більше с3,14дить".
Лиса голова, йшов би ти далеко і не повертався.
Треба ще й врахувати об'єм роботи, який було проведено Держдепом США, щоб інші країни не постачали в Росію озброєння.
До досягнення американської дипломатії ще можна записати і табу, яке було накладено на застосування росіянами тактичної ядерної зброї в Україні і можливість здійснення ними терактів на Запоріжській АЕС. Україні дуже повезло з Блінкіном.
людина...
Добре, що єрмакі, зеленське, арахамське та решта стефанчуків - патріоти.
и нам дают помощь 300 млн в месяц, как нам нужно на 3 дня
бред это все, а не помощь
давай Ленд-Лиз!!!
- США зараз покривають майже 70% бюджету Укоаїни, без того, що іде на фронт або для фронту. Вважаєш, ця допомога´брєд´?? Сподіваюсь, таких в Україні небагато.
- 2023 рокурегістрація і нік на руzьком - це потужно. Дуже розумний троль.
а так это все бредятина и показуха
**** Зелена ********** до мирних переговорів з кацапами.