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День війни коштує Україні $100 мільйонів, – Резніков

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резніков

Міністр оборони Олексій Резніков, котрий подав заяву про відставку вранці 4 вересня, заявив, що один день війни коштує Україні $100 млн.

"День війни коштує нам $100 млн. А тепер візьміть бюджети всіх поважних великих волонтерських фондів, подивіться, скільки вони збирають. І держава, яка витрачає $100 млн на добу в цілому. От просто вдумайтеся. Тому несправедливо пред’являти претензії державі – військово-політичному керівництву, всім – від місцевих керівників до парламенту, уряду, президента, що все роблять волонтери. Це не так", – зазначив Резніков в інтерв'ю Укрінформу.

При цьому міністр оборони уточнив, що поставки від волонтерів із 24 лютого 2022 року донині – це 3% від усього, що "потрапило на війну".

Він підкреслив, що фактично армію забезпечують громадяни України, бо працюють і сплачують податки, які спрямовуються в державний бюджет, а звідти – у тому числі на армію.

"Армія сьогодні – найбільший споживач коштів. Але ж кошти потрібні й на утримання країни в цілому: на інфраструктуру, на відновлення, на підтримку соціально незахищених. Тому треба працювати і платити податки. Треба бізнесу бути активним і підтримувати підприємців", – додав Резніков.

Як повідомлялося, 4 вересня 2023 року Резніков подав до Верховної Ради України заяву про відставку. Заяву буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні.

Автор: Галина Ялівець
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Топ коментарі
+2
"День війни коштує нам 100 мільйонів доларів".

як що брати середньостатистичну цифру відкату - 20%. то це двадцять мільйонів доларів, щоденно крадеться у україни. а як краде зе!команда, то навіть і сорок мільйонів доларів щоденно.
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04.09.2023 12:26
+2
І скільки ж цих 100 мільйонів крав сам "пенснер" і скільки його команда, що і далі залишиться, бо потоки відкатів ЗЕрмакам треба контролювати сумлінно.
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04.09.2023 12:50
+2
До нинішньої війни росіяни почали готуватися ще за Порошенко: підірвали склади в Україні, полізли тренуватися вбивати у Сирію. Якби президентом був Порошенко, то у Гостомель і через Чонгар росіяни би так просто би не пройшли. Але не факт, що нам би так допомагали. Да і в Порошенко початок був із розгрому під Іловайськом, який потім весів над всіма рішеннями, які приймалися.
В України була б зовсім інша історія, якби Аскольд і Дір дали у 882-му під зад новгородцям. І не факт, що Дніпро і Одеса були б тоді українськими містами.
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04.09.2023 13:10
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Так Україні чи США і її союзникам? Треба ж бути тут чесним. Чесно сказати, скільки збирають на війну волонтери, скільки збирає на війну держава у вигляді податків, і скільки становлять "спонсорські внески" наших союзників.
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04.09.2023 12:25 Відповісти
"День війни коштує нам 100 мільйонів доларів".

як що брати середньостатистичну цифру відкату - 20%. то це двадцять мільйонів доларів, щоденно крадеться у україни. а як краде зе!команда, то навіть і сорок мільйонів доларів щоденно.
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04.09.2023 12:26 Відповісти
День війни коштує Україні $100 мільйонів, При Порошенко день війни коштував $ 5 мільонів.
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04.09.2023 12:32 Відповісти
Резніков занизив оцінки: рік війни коштує нам і нашим союзникам близько 100 млрд. прямих затрат (300 млн. дол. за день), і ще десь 200-500 млрд. різних збитків, наприклад, великі збитки були внаслідок відмови купляти кацапські газ і нафту, або наприклад в минулому році західні компанії списали більше 100 млрд. збитків від діяльності в РФ. До речі, збитки кацапів приблизно такі ж самі
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04.09.2023 13:04 Відповісти
Тільки вбивають і ******** не європейських союзників, а українців. У вартість війни ці показники міністр оборони чомусь не включив.
ЗЕ звинувачував Порошенко на стадіоні перед всім народом за двох поранених у битві у Керченській протоці, в якій з української сторони брали участь два катери, один буксир і до 30 чол екіпажу.
Показники в нас зараз набагато гірші.
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04.09.2023 13:26 Відповісти
Давай хто більше, 500 мільйонів в день, твій хід)!!!
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04.09.2023 16:57 Відповісти
До нинішньої війни росіяни почали готуватися ще за Порошенко: підірвали склади в Україні, полізли тренуватися вбивати у Сирію. Якби президентом був Порошенко, то у Гостомель і через Чонгар росіяни би так просто би не пройшли. Але не факт, що нам би так допомагали. Да і в Порошенко початок був із розгрому під Іловайськом, який потім весів над всіма рішеннями, які приймалися.
В України була б зовсім інша історія, якби Аскольд і Дір дали у 882-му під зад новгородцям. І не факт, що Дніпро і Одеса були б тоді українськими містами.
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04.09.2023 13:10 Відповісти
І скільки ж цих 100 мільйонів крав сам "пенснер" і скільки його команда, що і далі залишиться, бо потоки відкатів ЗЕрмакам треба контролювати сумлінно.
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04.09.2023 12:50 Відповісти
І це тільки премії ОПи
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04.09.2023 13:42 Відповісти
Питання. Скільки 3,14диш ти зі своїми братанами?
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04.09.2023 13:50 Відповісти
"День війни коштує нам $100 млн. А тепер візьміть бюджети всіх поважних великих волонтерських фондів, подивіться, скільки вони збирають. І держава, яка витрачає $100 млн на добу в цілому. От просто вдумайтеся. Тому несправедливо пред'являти претензії державі - військово-політичному керівництву, всім - від місцевих керівників до парламенту, уряду, президента, що все роблять волонтери. Це не так"
Як раз волонтери і прості громадяни не забили хєр на Україну. А влада грає у якусь муйню під назвою "більярд кишеньковий, хто більше с3,14дить".
Лиса голова, йшов би ти далеко і не повертався.
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04.09.2023 13:54 Відповісти
Основним "волонтерським фондом" у нинішній ситуації був Держдеп США. США з самого початку війни по всіх своїх союзниках збирали радянську техніку, яка була в них на озброєнні, щоб направити її в Україну.
Треба ще й врахувати об'єм роботи, який було проведено Держдепом США, щоб інші країни не постачали в Росію озброєння.
До досягнення американської дипломатії ще можна записати і табу, яке було накладено на застосування росіянами тактичної ядерної зброї в Україні і можливість здійснення ними терактів на Запоріжській АЕС. Україні дуже повезло з Блінкіном.
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04.09.2023 14:10 Відповісти
Какой он гнилой этот Резников...баксы считает. Считать надо погибших, искалеченных, раненых, вдов, сирот... Но с 2019 года верховодят любители бабла ... люди и человеческие судьбы им до одного места. Кого вы понавыбирали, лохи73%?
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04.09.2023 13:56 Відповісти
Ооо, шавка, ти ж вже у відставці. Чого скачеш? Тихенько з.бися на острови чи ще десь за натирені кошти в Україні.
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04.09.2023 13:59 Відповісти
с яйцами по 170 она и триллион в час будет стоять. А волонтёры оказывается бесполезны- толку от них на 3 %. Блин,киевский военком,вручи ему повестку!!!
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04.09.2023 14:16 Відповісти
І який відсоток з цієї суми особисто тобі в карман?
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04.09.2023 15:25 Відповісти
Судячи з тих цифр , рєзніков вже дуже богата людина ...
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04.09.2023 15:30 Відповісти
Доповню попереднє - це не щоб позаздрити, а щоб підрахувати скільки ще жіттів наших хлопців загубить твоє МАРОДЕРСТВО. Пропоную з цього часу РЄЗНІКОВУ присвоїти офіційний позивний - МАРОДЕР!!!!!
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04.09.2023 15:36 Відповісти
Ну який він мародер?! Звичайний холуй, тягне тільки те, що барін дозволив.
Добре, що єрмакі, зеленське, арахамське та решта стефанчуків - патріоти.
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04.09.2023 20:07 Відповісти
США тратили 300 млн в день на свою армию в Афганистане для войны с дикарями
и нам дают помощь 300 млн в месяц, как нам нужно на 3 дня
бред это все, а не помощь
давай Ленд-Лиз!!!
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04.09.2023 16:13 Відповісти
- США витрачають СВОЇ гроші, а не твої і тобі не повинні звітувати.
- США зараз покривають майже 70% бюджету Укоаїни, без того, що іде на фронт або для фронту. Вважаєш, ця допомога´брєд´?? Сподіваюсь, таких в Україні небагато.
- 2023 рокурегістрація і нік на руzьком - це потужно. Дуже розумний троль.
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04.09.2023 21:03 Відповісти
Ты за все США не расписывайся, есть люди в Америке поумнее тебя, которые в этом разбираются. Конгресс США, а это представители ВСЕГО народа, а не только тебя, открыл нам Ленд-Лиз в прошлом году на десятки миллиардов долларов. Программа заканчивается в этом месяце, а по ней не было поставлено и горсти патронов. Не известно, будет ли она продлена, а если будет, будут ли снова по ней поставки. Спроси у Байдена, где поставки по Ленд-Лизу и почему американское оружие гниет в пустыне а не воюет у нас на передовой?
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04.09.2023 21:19 Відповісти
нормальная помощь Украине это 2% ВВП с каждой страны НАТО, это обеспечит уверенную победу и сохранит жизни нашим воинам, кроме того уклонисты не будут бежать, чувствуя реальную поддержку

а так это все бредятина и показуха
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04.09.2023 21:25 Відповісти
ти щось про "геополітику та її інтереси " чув....
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04.09.2023 21:44 Відповісти
День війни коштує Україні $100 мільйонів, - Резніков Джерело: https://biz.censor.net/n3441272

**** Зелена ********** до мирних переговорів з кацапами.
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04.09.2023 16:59 Відповісти
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04.09.2023 17:03 Відповісти
Резніков навіть перед уходом не зміг не спе»діти!!! Не нам а заходу. Нам ця війна коштує тисяч життів, а Резнікову вана несе тільки велетенські прибутки!!
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04.09.2023 17:05 Відповісти
Не 100, ат150... полтос на ваші забаганки.
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04.09.2023 17:43 Відповісти
почему такое в руководстве страны два года тырило и сейчас идет послом в англию ?
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04.09.2023 18:00 Відповісти
"вийди звідси розбійник")
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04.09.2023 18:42 Відповісти
"один день" вашого ********** зєльоного балагану коштує Україні СОТНІ життів її населення.
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04.09.2023 19:22 Відповісти
Так це таке виправдання клептоманії?
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04.09.2023 19:56 Відповісти
 
 