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Новини Макроекономіка
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Росія (11643) США (4307) арешт майна (75) заморожені активи (59)

США заарештували понад $1 мільярд російських активів. Їх хочуть передати Україні

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доллар,доллары

За півтора року повномасштабної війни Росії проти України США наклали арешт на більш як $1 млрд приватних російських активів у інших країнах.

"Ми затримували літаки у Швейцарії та на Близькому Сході. Заарештовували контрабандистів у Італії, Німеччині, Латвії. Також висунули звинувачення за відмивання грошей у Великій Британії. Таким чином, ми показали, що сховатися ніде", – розповіла CBS News заступниця генерального прокурора США Ліза Монако, передає LIGA.net.

Офіс Монако керує робочою групою KleptoCapture – підрозділом Мін’юсту, створеним у березні 2022 року для забезпечення дотримання санкцій проти російських олігархів та пошуку їхніх прихованих активів у всьому світі. За словами заступниці генпрокурора, ця робота спирається на широку співпрацю з іноземними партнерами.

KleptoCapture не лише шукає поплічників Кремля, які приховують активи, а також і тих, хто допомагає олігархам уникати санкцій.

"Банкам, авіаційній галузі, страховим компаніям, усім, хто збирається виводити російські активи, – це знак і попередження: будьте обережні з тими, з ким маєте справу, тому що ми спостерігаємо. І будуть наслідки, якщо ви допомагатимете і сприятимете ухиленню від санкцій", – сказала Монако.

Торік Міністерство юстиції конфіскувало на Фіджі супер'яхту вартістю $300 млн, яка належала олігарху Сулейману Керімову, а також затребувало конфіскації яхти вартістю $90 млн біля берегів Іспанії, яка належала олігарху Віктору Вексельбергу.

Серед предметів розкоші, які Міністерство юстиції США намагається конфіскувати від початку війни, – літак Gulfstream вартістю $60 млн і літак Boeing ($350 млн), зареєстровані на мережу з п'яти підставних компаній і анонімного трасту, які пов'язані з російським мільярдером Романом Абрамовичем.

"Ми прагнемо отримати від Конгресу повноваження, які дозволять нам використовувати отримані кошти на користь українського народу", – сказала Монако.

Раніше повідомлялося, що Європейська Комісія готова зробити юридично обґрунтовану пропозицію щодо використання заморожених російських активів, яка врахує застереження держав-членів ЄС.

Автор: Галина Ялівець
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Топ коментарі
+7
Передати, але тільки через військові поставки напряму до ЗСУ!
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04.09.2023 12:47
+6
Кому передати ? Єрмаку чи Арахамії ?
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04.09.2023 12:39
+6
І за це треба дякувати, а не бикувати!
У свого поца бородатого ви багато бачили конфіскованого? Коли ЗЕбуїн просто подарував 5.5 мільярдів долярів кАломойському - ніхто ж з отих 73% навіть і не ворухнувся що б цьому завадити.
То ж починати треба спочатку з себе, а не "дайкати" закордоном.
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04.09.2023 12:46
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04.09.2023 12:37 Відповісти
І за це треба дякувати, а не бикувати!
У свого поца бородатого ви багато бачили конфіскованого? Коли ЗЕбуїн просто подарував 5.5 мільярдів долярів кАломойському - ніхто ж з отих 73% навіть і не ворухнувся що б цьому завадити.
То ж починати треба спочатку з себе, а не "дайкати" закордоном.
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04.09.2023 12:46 Відповісти
Головне, щоб нагляд за тими грішми був. Бо зелень прихватизує і заофшорить.
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04.09.2023 12:50 Відповісти
Кому передати ? Єрмаку чи Арахамії ?
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04.09.2023 12:39 Відповісти
Але в обмін на Коломийського. Але його всім відомий друган заявить, що "Наша країна своїх громадян не продає, навіть за 1 млрд. дол". Але ж Коломийський не громадянин України?
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04.09.2023 12:41 Відповісти
Беня -громодянини України, то Зеля ςπιξдів.
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04.09.2023 12:47 Відповісти
Do not hurry !
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04.09.2023 12:46 Відповісти
Передати, але тільки через військові поставки напряму до ЗСУ!
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04.09.2023 12:47 Відповісти
Там теж якесь своє кумівство бо у Лізи заступниці генпрокурора США теж по співпадінню прізвище Монако. Доречі, а що з приводу виведених за останні 30 років з України в офшори 148 мільярдів доларів? І ще, не передавайте Арахамії бо він знову на всі гроші накупе медичної маріхуани і перейменує Україну в розвеселий Квартал-95.
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04.09.2023 13:08 Відповісти
может не надо? эти деньги еще Украине пригодятся.
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04.09.2023 13:17 Відповісти
 
 