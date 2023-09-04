Умєров подав заяву про відставку з посади голови Фонду держмайна, її підтримав парламентський комітет (оновлено)
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Рустем Умєров подав до Верховної Ради заяву про відставку з посади голови Фонду державного майна України.
"До Верховної Ради України надійшла заява від голови Фонду державного майна Рустема Умєрова про звільнення з посади. Заяву буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні", – повідомив спікер українського парламенту Руслан Стефанчук.
Пізніше у понеділок Парламентський комітет з питань економічного розвитку підтримав заяву Умєрова з посади голови Фонду держмайна.
"Комітет з питань економічного розвитку підтримав звільнення Рустема Умєрова з посади голови Фонду державного майна України: 11 голосів "за", ніхто не утримався чи був проти", – написав голова комітету Дмитро Наталуха на своїй сторінці у Facebook.
Нагадаємо, 3 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що внесе до парламенту кандидатуру Рустема Умерова на посаду міністра оборони замість Олексія Резнікова.
Вранці 4 вересня міністр оборони Олексій Резніков подав до парламенту заяву про відставку з посади.
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https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/03/11/7135745/
то які в нього там були видатні досягнення на посту голови держ. майна, що його тепер аж на цілу голову мін. оборони воюючої країни будуть ставити? багато держ. майна він здобув для держави під час перебування на посаді голови держ. майна? чи як і всі "пАпЄрЄднікі" тупо розпродував все наліво і направо?
хіба потрібно щось ще для цієї посади?
Подейкують злі язики...