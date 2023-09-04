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Умєров подав заяву про відставку з посади голови Фонду держмайна, її підтримав парламентський комітет (оновлено)

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умеров,рустем

Рустем Умєров подав до Верховної Ради заяву про відставку з посади голови Фонду державного майна України.

"До Верховної Ради України надійшла заява від голови Фонду державного майна Рустема Умєрова про звільнення з посади. Заяву буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні", – повідомив спікер українського парламенту Руслан Стефанчук.

Пізніше у понеділок Парламентський комітет з питань економічного розвитку підтримав заяву Умєрова з посади голови Фонду держмайна.

"Комітет з питань економічного розвитку підтримав звільнення Рустема Умєрова з посади голови Фонду державного майна України: 11 голосів "за", ніхто не утримався чи був проти", – написав голова комітету Дмитро Наталуха на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, 3 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що внесе до парламенту кандидатуру Рустема Умерова на посаду міністра оборони замість Олексія Резнікова.

Вранці 4 вересня міністр оборони Олексій Резніков подав до парламенту заяву про відставку з посади.

Умєров подав заяву про відставку з посади голови Фонду держмайна, її підтримав парламентський комітет 01

Автор: Галина Ялівець
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Топ коментарі
+4
Кого завгодно, тільки не українця! Боневтік, чому ви з Бєнєю Бородатим і Дєрьмаком так ненавидите українців?

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04.09.2023 13:49
+4
Умеров з подачі ОПУ визвав Шредера в Стамбул, там вони зустрілись. Потім Шредер полетів до пуйла. А 29 березня 22 року гоп компанія зрадників у складі Арахамії, Рєзнікова, Тимошенка і Умерова намагались підписати в Стамбулі капітуляцію перед кацапами. Завадив їм Борис Джонсон.
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/03/11/7135745/
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04.09.2023 14:02
+1
Подає доки в центр зайнятості?
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04.09.2023 12:51
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А де підпис?
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04.09.2023 12:30 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=yOet4X-CwKY
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04.09.2023 12:41 Відповісти
Подає доки в центр зайнятості?
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04.09.2023 12:51 Відповісти
Кого завгодно, тільки не українця! Боневтік, чому ви з Бєнєю Бородатим і Дєрьмаком так ненавидите українців?

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04.09.2023 13:49 Відповісти
Так ахметов татарин😆
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04.09.2023 14:16 Відповісти
Умеров з подачі ОПУ визвав Шредера в Стамбул, там вони зустрілись. Потім Шредер полетів до пуйла. А 29 березня 22 року гоп компанія зрадників у складі Арахамії, Рєзнікова, Тимошенка і Умерова намагались підписати в Стамбулі капітуляцію перед кацапами. Завадив їм Борис Джонсон.
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/03/11/7135745/
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04.09.2023 14:02 Відповісти
хороше прізвище в майбутнього мін. оборони: УМЕР-ОВ!

то які в нього там були видатні досягнення на посту голови держ. майна, що його тепер аж на цілу голову мін. оборони воюючої країни будуть ставити? багато держ. майна він здобув для держави під час перебування на посаді голови держ. майна? чи як і всі "пАпЄрЄднікі" тупо розпродував все наліво і направо?
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04.09.2023 14:25 Відповісти
вхід в коло довіри арахамія+ярмак+тараров та особиста відданість найвеличнішому боневтік бонапартовичу .

хіба потрібно щось ще для цієї посади?
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04.09.2023 14:57 Відповісти
Все це гарно...., але хотілось би побачити, скільки маєтків за кордоном і в Україні у цієї людини..!? Скільки лексусів та кадилаків..!? Та скільки мільонів доларів та євро на рахунках.. !? Просто цікаво..
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04.09.2023 15:35 Відповісти
Невже кандидата з досвідом в оборонній галузі не змогли знайти? Незалежно від про/непровладних довоєнних орієнтацій.
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04.09.2023 17:29 Відповісти
Краще розкажіть кого він призначає на цю посаду...То є падружка пані Зеленської ( на яку оформлений одиз з незлічених закордоних маєтків ). який цар забув записати у декларації..
Подейкують злі язики...
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04.09.2023 17:50 Відповісти
ще зліші язики кажуть-останній їх макінтош буде без кишень.
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04.09.2023 19:28 Відповісти
 
 