Коломойський відмовився вносити заставу, його адвокати подадуть апеляцію

Бізнесмен Ігор Коломойський відмовився вносити заставу у розмірі 509 млн грн, водночас буде подано апеляцію на рішення Шевченківського районного суду Києва.

"Подаємо апеляцію, чекаємо на повний текст судового рішення, заставу не вносимо, їдемо на Аскольдів провулок", – заявили адвокати, передає Радіо Свобода.

За їхніми словами, Ігоря Коломойського доправили до будівлі СБУ на Аскольдовому провулку.

Раніше повідомлялося, що Шевченківський районний суд Києва обрав бізнесмену Ігорю Коломойському запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці в Дніпрі з можливістю внесення застави в понад 500 млн грн.

Також за рішенням суду він має здати всі документи та не спілкуватися зі свідками. Оскаржити рішення адвокати можуть упродовж п'яти днів.

Раніше Коломойському повідомили про підозру у шахрайстві та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

Як встановили правоохоронці, протягом 2013-2020 років бізнесмен легалізував понад пів мільярда гривень шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ.

Зокрема, було створено кредитні зобовʼязання товариства вже безпосередньо перед олігархом та всі подальші перерахування заборгованості згадуваного товариства надходили на особистий рахунок Коломойського.