Коломойський відмовився вносити заставу, його адвокати подадуть апеляцію
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Бізнесмен Ігор Коломойський відмовився вносити заставу у розмірі 509 млн грн, водночас буде подано апеляцію на рішення Шевченківського районного суду Києва.
"Подаємо апеляцію, чекаємо на повний текст судового рішення, заставу не вносимо, їдемо на Аскольдів провулок", – заявили адвокати, передає Радіо Свобода.
За їхніми словами, Ігоря Коломойського доправили до будівлі СБУ на Аскольдовому провулку.
Раніше повідомлялося, що Шевченківський районний суд Києва обрав бізнесмену Ігорю Коломойському запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці в Дніпрі з можливістю внесення застави в понад 500 млн грн.
Також за рішенням суду він має здати всі документи та не спілкуватися зі свідками. Оскаржити рішення адвокати можуть упродовж п'яти днів.
Раніше Коломойському повідомили про підозру у шахрайстві та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.
Як встановили правоохоронці, протягом 2013-2020 років бізнесмен легалізував понад пів мільярда гривень шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ.
Зокрема, було створено кредитні зобовʼязання товариства вже безпосередньо перед олігархом та всі подальші перерахування заборгованості згадуваного товариства надходили на особистий рахунок Коломойського.
Будь ласка, зачекайте...
(аналіз тексту Підозри):
1. Підслідність - неправильна.
Наслідок: усі зібрані докази будуть визнані недопустимими.
2. Основне діяння Коломойського повинно кваліфікуватися за ст.191 КК (а не 190 КК).
Наслідок: ст.190-ту все одно не доведуть, а ст.191-шу і не доводять.
Значить, виправдають за відсутністю складу злочину за інкримінованою ст.190 (і, відповідно, за 209 - як похідною.)
3. Потерпілим повинен бути "Приватбанк", а не "Нафтохімік Прикарпаття".
Так як шкода (майже 1млрд.грн. по курсу 8 = 120млн. дол) завдана саме "Приватбанку".
Наслідок: так як "Нафтохімік Прикарпаттю" фактично шкода не завдана, то не буде доведено подію злочину взагалі, - і нічого з Коломойського не буде стягуватись.
Тобто, ще одна підстава виправдвти: в звязку з недоведеністю події злочину.
ЦЕ БЛ@ДСЬКИЙ ЦИРК (як і по Татарову)
ну, знаєте...раптово...
03.09.2023
"Коломойський - громадянин України" - заявив у своєму рішенні суддя Ковтуненко, з гуркотом поховавши "указ" № 502\2022) якогось циркового "президента " про "припинення громадянства " Коломойського.
А брехати і страмити Україну йому не звикати. Це едине, чому він навчився за чотири роки..