Міністр оборони Резніков подав заяву про відставку, парламентський комітет її підтримав (оновлено)

Міністр оборони України Олексій Резніков подав до Верховної Ради заяву про відставку.

"На виконання рішення президента України Володимира Зеленського подав до Верховної Ради України заяву про відставку", – написав Резніков у Facebook.

Згодом голова Верховної Ради Руслан Стефанчук Ради повідомив, що до ВР надійшла заява від Резнікова про відставку з посади Міністра оборони України.

"Заяву буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні", – зазначив Стефанчук.

Комітет Ваерховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки вже підтримав відставку Резнікова з посади міністра оборони.

"16 "За", двоє утримались", – повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

Нагадаємо, 3 вересня Зеленський заявив, що внесе до парламенту кандидатуру Рустема Умєрова на посаду міністра оборони. Зараз він очолює Фонд держмайна, але вже написав заяву про відставку з цієї посади.



