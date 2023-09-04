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Міністр оборони Резніков подав заяву про відставку, парламентський комітет її підтримав (оновлено)

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резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков подав до Верховної Ради заяву про відставку.

"На виконання рішення президента України Володимира Зеленського подав до Верховної Ради України заяву про відставку", – написав Резніков у Facebook.

Згодом голова Верховної Ради Руслан Стефанчук Ради повідомив, що до ВР надійшла заява від Резнікова про відставку з посади Міністра оборони України.

"Заяву буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні", – зазначив Стефанчук.

Комітет Ваерховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки вже підтримав відставку Резнікова з посади міністра оборони.

"16 "За", двоє утримались", – повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

Нагадаємо, 3 вересня Зеленський заявив, що внесе до парламенту кандидатуру Рустема Умєрова на посаду міністра оборони. Зараз він очолює Фонд держмайна, але вже написав заяву про відставку з цієї посади.

Міністр оборони Резніков подав заяву про відставку, парламентський комітет її підтримав 01
Міністр оборони Резніков подав заяву про відставку, парламентський комітет її підтримав 02

Автор: Галина Ялівець
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За Рєзніковим тягнеться корупційний шлейф ще з часів мера Києва Черновецького. Він був у його команді і займався оформленням торгівлі київською землею.
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04.09.2023 10:26 Відповісти
А що ж про яйця нічого не написав, та про всесезонний одяг..!?
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04.09.2023 15:40 Відповісти
 
 