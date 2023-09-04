Російська влада вирішила не випускати іноземні банки з країни

Російська влада не збирається легко випускати закордонні кредитні організації, які бажають продати російський бізнес

Як повідомив заступник міністра фінансів РФ Алексєй Моїсеєв, це позиція урядової комісії, яка розглядає та дає дозвіл на кожну угоду з іноземним бізнесом, який бажає піти з Росію, передає The Moscow Times.

"Ми будемо важко випускати іноземні банки, це залежатиме від рішення про розморожування російських активів", – заявив Моїсеєв.

Він додав, що підсумкове рішення щодо кожного випадку, коли іноземці хочуть піти, приймається на рівні адміністрації президента.

Можливість виходу з РФ розглядають "Райффайзенбанк", "ЮніКредит" та "Сітібанк", які перед початком війни мали сумарні активи на 3,5 трлн руб. і тримали вклади російських громадян майже на 1 трлн руб.

Але, як зазначають джерела Reuters у банківських колах, багато іноземців не зможуть піти, оскільки російська влада має зацікавленість у тому, щоб випускати не весь іноземний бізнес, у тому числі з політичних міркувань.

"Часто працює принцип ручного управління, і коли немає транспарентності – вони зберігають собі вікно для маневру, можемо випустити, можемо не випустити, можемо націоналізувати, можемо взяти в зовнішнє управління", – пояснив співрозмовник видання.