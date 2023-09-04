Проблемна дебіторська заборгованість Міноборони становить усього 2,7%, – Резніков

Частка проблемної дебіторської заборгованості Міністерства оборони України становить 2,7%.

"Користуючись законними процедурами під час воєнного стану, за скороченою процедурою ми укладали контракти з усіма і на все, що нам було потрібно. Звісно, постачальники були різні, часу перевіряти їх теж не було. Але якщо порахувати весь об'єм різних закупівель – за українські гривні чи за валюту, яка куплена на український ринок, то частка проблемної дебіторки – всього 2,7%. Що значить проблемна – вона в судах", – розповів міністр оборони Олексій Резніков у інтерв'ю Укрінформу.

Резніков пояснив, що йдеться про недопоставлені або поставлені невчасно товари, або неякісні товари, які потребували заміни.

"Або вони (постачальники, – ред.) кажуть: ми поставимо, але просимо перенести строки, тому що нам ліцензію не дав виробник третьої країни, і т.д. Або це українські підприємства, які не закупили якісь складові елементи, не встигли виробити вироби, які ми в них замовили", – сказав міністр оборони.

За його словами, судових позовів щодо таких випадків сотні.

"Але, мало того, в тих 2,7%, що я вам назвав, будете сміятися, ще, напевно, кілька мільярдів – це спадок, який мені дістався з попередніх років. Тобто, є боржники, українські в першу чергу, підрядники, які не виконали своїх зобов’язань, і ми з ними в судах, які були початі до мене, а ми вже просто їх підтримуємо. Це входить в оті 2,7% проблемної дебіторки", – сказав Резніков.

Він також наголосив, що Міноборони щомісяця має "живу дебіторку".

"Наприклад, у МОУ є десятки мільярдів гривень, заплачених серйозним, поважним виробникам, але поставка буде в 2024, 2025 році. Бо якби їм зараз не заплатили, вони не змогли би робити, бо це ракетна програма, протиракетна програма. Це наші поважні компанії, як "Луч", наприклад, який робить "Нептун", – зазначив міністр оборони.

За даними Міністерства оборони України, з 1 січня 2022 року по 1 липня 2023 року загальний обсяг фінансування договорів (контрактів), за якими могла виникнути дебіторська заборгованість внаслідок здійснення попередньої оплати, становив 508,1 млрд грн. Зокрема, у 2023 році здійснено попередню оплату в розмірі 154,31 млрд грн.

Станом на 1 липня 2023 року загальний обсяг дебіторської заборгованості за централізованими розрахунками становив 159,78 млрд грн. У цей обсяг, зокрема, входять довгострокові контракти з українськими виробниками ОВТ на суму понад 37 млрд грн, строки виконання за якими спливають у 2024-2025 роках, а також понад 3 млрд грн простроченої заборгованості, яка утворилася до 1 листопада 2021 року.