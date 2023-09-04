Міноборони розширило перелік осіб, придатних до служби у воєнний час

Міністерство оборони внесло зміни до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, розширивши перелік осіб, придатних до служби у воєнний час.

Про це йдеться в наказі Міноборони №490 від 18 серпня, який опублікований на сайті Верховної Ради, передає Укрінформ.

Так, обмежено придатними у воєнний час визнаються призовники, що мають клінічно вилікуваний туберкульоз та залишкові зміни після вилікуваного туберкульозу різних локалізацій.

У воєнний час індивідуально визначатиметься придатність до служби безсимптомних носіїв ВІЛ; осіб із повільно прогресуючими та непрогресуючими з незначними порушеннями функцій та рідкими загостреннями хворобами крові та кровотворних органів; осіб із незначними порушеннями функцій ендокринної системи, незначними порушеннями харчової поведінки та обміну речовин.

Також до розширеного списку тих, хто визнаватиметься придатним, увійшли особи з легкими короткотривалими проявами психічних розладів; невротичними, пов’язаними зі стресом, і соматоформніми розладами при помірно виражених, короткотривалих проявах, з астенічним станом; особи з повільно прогресуючими хворобами центральної нервової системи з незначними порушеннями функцій; з епізодичними та пароксизмальними розладами (крім епілепсії) з незначними порушеннями функцій органів і систем.