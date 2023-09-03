Латвія може збільшити фінансування українських біженців на 10 мільйонів євро
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Уряд Латвії планує збільшити фінансування органів місцевого самоврядування приблизно на 10 млн євро, щоб вони підтримали українців.
Про це йдеться в інформації на порталі правових актів TAP, передає Delfi.
28 березня 2023 року було видано наказ про надання Міністерству охорони навколишнього середовища та регіонального розвитку (VARAM) фінансування у розмірі 21,79 млн євро для покриття витрат органами місцевого самоврядування у 2023 році, які надавали підтримку громадянам України, включно з наданням проживання та харчування.
Тепер уряд планує збільшити фінансування до 32,15млн євро, щоб і надалі покривати витрати, які несуть органи місцевого самоврядування, надаючи підтримку мігрантам із України.
Міністр фінансів повинен буде проінформувати Комісію Сейму з бюджету та фінансів (податків) про зміни в асигнуваннях. Якщо Комісія Сейму не висуне заперечень протягом п'яти робочих днів після отримання відповідної інформації, то зміни в асигнуваннях набудуть чинності.
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