Латвія може збільшити фінансування українських біженців на 10 мільйонів євро

Уряд Латвії планує збільшити фінансування органів місцевого самоврядування приблизно на 10 млн євро, щоб вони підтримали українців.

Про це йдеться в інформації на порталі правових актів TAP, передає Delfi.

28 березня 2023 року було видано наказ про надання Міністерству охорони навколишнього середовища та регіонального розвитку (VARAM) фінансування у розмірі 21,79 млн євро для покриття витрат органами місцевого самоврядування у 2023 році, які надавали підтримку громадянам України, включно з наданням проживання та харчування.

Тепер уряд планує збільшити фінансування до 32,15млн євро, щоб і надалі покривати витрати, які несуть органи місцевого самоврядування, надаючи підтримку мігрантам із України.

Міністр фінансів повинен буде проінформувати Комісію Сейму з бюджету та фінансів (податків) про зміни в асигнуваннях. Якщо Комісія Сейму не висуне заперечень протягом п'яти робочих днів після отримання відповідної інформації, то зміни в асигнуваннях набудуть чинності.