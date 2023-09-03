"Укрзалізниця" запустила додаткові приміські поїзди між Васильковом та Києвом

"Укрзалізниця" призначила додаткові прискорені приміські поїзди між Васильковом та Києвом. Вони курсуватимуть до 30 вересня, після чого буде прийнято рішення щодо продовження їх використання на маршруті.

Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці".

Відправлення з Приміського вокзалу Київ-Пасажирський та прибуття на станцію Васильків-Центр:

08:34 – 09:31 (поїзд №6049);

16:36 – 17:26 (поїзд №6051);

18:37 – 19:27 (поїзд №6053).

Відправлення зі станції Васильків-Центр та прибуття на Приміський вокзал станції Київ-Пасажирський:

07:28 – 08:24 (поїзд №6050);

09:41 – 10:32 (поїзд №6052);

17:36 – 18:26 (поїзд №6054).

Зазначені поїзди курсуватимуть щодня, крім вихідних. Вони робитимуть зупинки на станціях Боярка, Тарасівка, Вишневе, Караваєві Дачі.