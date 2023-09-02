Маркетплейс Etsy тестує свою платіжну систему в Україні

Літом 2023 року компанія Etsy, якій належить однойменний маркетплейс для торгівлі крафтовими товарами, розпочала тестування платіжної системи Etsy Payments в Україні.

Про це пише AIN.UA.

Etsy Payments – власна і основна платіжна система Etsy, яка дозволяє приймати продавцям на платформі оплату за товар. Компанія масштабує сервіс з 2021 року, одночасно створюючи обмеження для користувачів із країн, де вона недоступна. Серед таких, зокрема, й Україна.

Із моменту впровадження Etsy Payments українські крафтярі втратили можливість вільно створювати нові магазини на платформі, а дійсним продавцям для прийому платежів доводилося шукати обхідні шляхи.

"На жаль, наразі для отримання коштів від клієнтів українські продавці можуть скористатися тільки PayPal. При цьому сервіс також працює із суттєвим обмеженням – приймати платежі, як бізнес, не можна. Саме тому бізнесам на Etsy доводиться шукати способи реєстрації акаунту з іншої країни, де така послуга доступна, або ж звертатися до компанії, яка виступить для бізнесу посередником", – пояснив керівник відділу Upgrade компанії Handmade-Hub UA Микола Серветник.

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Улітку 2023 року Etsy розпочала тестування платіжної системи в Україні. Це підтвердили деякі з клієнтів Handmade-Hub UA, яка допомагає українським бізнесам виходити на міжнародні платформи. Одночасно компанія запустила бету також в Японії, Таїланді та Перу. Etsy розіслала запрошення взяти участь в тестуванні, а також провела опитування продавців.

Для отримання оплати магазинами Etsy обрала сервіс Payoneer. Зараз, як розповідають учасники тесту, платежі надходять в кабінет Etsy Payments, і один раз на тиждень кошти перераховуються на рахунок Payoneer.

Прийнявши рішення долучитися до тестування, український бізнес не зможе повернутися до отримання платежів через звичні для себе сервіси. Таким чином Etsy не запевняє, що точно вийде на український ринок, але й пропонує схвалити безповоротне рішення учасникам бети.

У Handmade-Hub UA вважають, що потенційний запуск Etsy Payments може стати переломним моментом для бізнесів з України. Можна припустити, що з його запровадженням знову з'явиться можливість створювати нові магазини на платформі. Крім цього, старт власної платіжної системи маркетплейсу в країні дає значний приріст продажів. Ці фактори, в свою чергу, створять всі умови для буму вітчизняних МСБ на Etsy.