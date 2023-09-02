Німеччина не повернеться до атомної енергії, – Шольц

Німеччина не відновлюватиме використання ядерної енергії, зробить ставку на відновлювані джерела енергії.

"Тема з ядерною енергією в Німеччині – закрита. Кожному, хто захоче побудувати нову АЕС, знадобиться 15 років, 15-20 млрд євро за кожну станцію", – заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, передає Інтерфакс-Україна.

Шольц уточнив, що разом із припиненням використання Німеччиною атомної енергії розпочався демонтаж відповідної інфраструктури і що повторне застосування цього виду енергії вимагатиме нових АЕС. Шольц додав, що в майбутньому енергетичні потреби ФРН задовольнятимуть із відновлюваних джерел, включно із сонцем та вітром.

Цього тижня у Вільній демократичній партії Німеччини (ВДП), що входить до правлячої коаліції, схвалили положення, згідно з яким треба "припинити демонтаж АЕС, які ще можна використовувати". У ВДП наголошували, що збереження цих потужностей є єдиним способом для країни зберегти стабільність за будь-якого розвитку ситуації.

Німеччина оголосила про плани поетапної відмови від ядерної енергетики ще 2011 року. Восени минулого року, коли війна в Україні обмежила доступ до енергії в Європі, Німеччина вирішила продовжити роботу атомних електростанцій "Ізар 2" (Isar 2), "Неккарвестхайм 2" (Neckarwestheim 2) та "Емсланд" (Emsland) на кілька місяців, але максимум до середини квітня 2023 року.

Ці три АЕС забезпечували електрикою понад 10 млн домогосподарств країни, тобто приблизно чверть населення.

У квітні Німеччина, як і планувалося, припинила роботу останніх трьох АЕС.