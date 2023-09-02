В Україні через війну постраждали 1624 об’єкти культурної інфраструктури, – Мінкульт

Станом на 29 серпня 2023 року збитків унаслідок російської агресії зазнали 1 624 об’єкти культурної інфраструктури України, без урахування пам’яток культурної спадщини. Із них майже третина (591 об’єкт) – зруйновані.

Як повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України, за останній місяць загальна чисельність постраждалих об'єктів культурної інфраструктури зросла на 19 одиниць, більша частина з яких припадає на Одещину (5 одиниць, або 26%).

Найбільших втрат і збитків культурна інфраструктура зазнала у Донецькій, Херсонській, Харківській, Київській, Миколаївській, Запорізькій та Луганській областях.

Найчисельнішою групою об’єктів культурної інфраструктури, які зазнали пошкоджень чи руйнувань, є клубні заклади (47% від загальної кількості закладів культурної інфраструктури, що зазнали збитків).

Загалом постраждали:

клубні заклади – 769;

бібліотеки – 610;

музеї та галереї – 93;

театри та філармонії – 30;

заклади мистецької освіти – 122.

Пошкоджень і руйнувань зазнали клубні заклади, бібліотеки, музеї, театри, філармонії, заклади мистецької освіти (мистецькі школи і коледжі) та об'єкти культурної спадщини на території 230 територіальних громад (15,7% від кількості усіх ТГ), зокрема: у Донецькій (87%), Сумській (51%), Луганській (42%), Миколаївській (42%), Херсонської (37%), Харківській (36%), Запорізькій (33%), Київській (29%), Дніпропетровській (18%), Чернігівській (16%), Житомирській (12%), Хмельницькій (8%), Одеській (6%), Львівській (4%), Вінницькій (3%), Черкаській (3%), Закарпатській (2%) областях та місті Києві.

У Міністерстві зазначили, що майже вся територія Луганської та значні частини територій Херсонської, Запорізької та Донецької областей досі перебувають у тимчасовій окупації. Це унеможливлює обрахунок точної кількості об’єктів культурної інфраструктури, що постраждали в ході бойових дій та окупації.