Обсяг торгів біткойном сягнув найнижчого рівня за п’ять років

У серпні обсяг торгів біткойном досяг найнижчого рівня майже за п’ять років.

Як пише CNBC, інвестори перебувають в очікуванні відповідних умов для повернення на ринок, передає Forbes.

На 26 серпня обсяг торгів на всіх криптобіржах становив 129 300 Bitcoin. 12 серпня цей показник падав до 112 300, що стало найнижчим значенням із 10 листопада 2018 року.

За даними CryptoQuant, наразі цей показник нижчий за березневий максимум в 3,5 млн біткоїнів приблизно на 94%.

"Обсяги торгів знижуються на ведмежих ринках, реагуючи на відхід роздрібних інвесторів. Це сталося 2022 року на більшості криптобірж. У випадку подальшого просування до бичачого ринку обсяг торгів може перейти до зростання", – вважає голова відділу досліджень CryptoQuant Хуліо Морено.

Ціна біткойна зросла на 57% за рік і коливається на рівні близько $26 000. Аналітики вважають, що ринок завмер в очікуванні нового каталізатора. Це можуть бути рішення щодо будь-якої спотової заявки на біткойн ETF, що стоїть у черзі Комісії з цінних паперів і бірж, сказав аналітик Bernstein Гаутам Чхугані.

За його словами, незалежно від того, що в кінцевому підсумку поверне певний рух на ринку, реальна можливість для інвесторів "полягає в тому, щоб тримати курс на новий ринковий цикл", який, як правило, збігається з халвінгом біткойна. Очікується, що наступний відбудеться навесні 2024 року.

Халвінг біткойна – це подія, яка відбувається кожні 210 000 блоків, приблизно кожні чотири роки. Під час халвінга винагорода за блок, яку отримують майнери за створення нового блоку в блокчейні біткойна, зменшується вдвічі.

Винагорода за блок була встановлена на рівні 50 біткойнів, коли криптовалюта вперше була запущений в 2009 році. Після першого халвінга в 2012 році винагорода за блок зменшилася до 25 біткойнів. Після другого в 2016 році – до 12,5 біткойнів. Після третього халвінга в 2020 році – до 6,25 біткойнів. Загалом заплановано 32 події Bitcoin халвінгу. Щойно всі ці події відбудуться, створення нових Bitcoin стане неможливим, через те, що буде досягнуто максимальної пропозиції.