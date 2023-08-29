В Україні відкрили нове родовище на мільярд кубометрів газу
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АТ "Укргазвидобування" (належить до групи "Нафтогаз") відкрило нове родовище газу, його запаси можуть сягати мільярда кубометрів.
Про це повідомляє пресслужба НАК "Нафтогаз України".
Зазначається, що нафтогазова ділянка вивчалася "з нуля", родовище на ній було відкрите свердловиною глибиною майже 4 тис. метрів. Перед бурінням фахівці провели 3D сейсморозвідувальне дослідження. Отримана геологічна інформація свідчить, що запаси нового родовища можуть сягати 1 млрд кубометрів газу.
"Це не перше відкриття нових вуглеводневих покладів за цей рік. Нарощуючи запаси ми створюємо перспективу для сталого зростання видобутку газу", – прокоментував тимчасовий виконувач обовʼязків генерального директора АТ "Укргазвидобування" Олег Толмачев.
Він також додав, що компанія продовжить програму геологічної розвідки на даному родовищі і планує тут буріння нових свердловин.
Будь ласка, зачекайте...
Пробують відкупитися.
О как!
Кто мародер?
Коли ви вже порозумнішаєте....
В нього з кишень з 2019 року зешобла тягне так,як ніколи за всі остані 30 років - а воно захищає земародьорів і гавкає на того,хто ВПЕРШЕ зробив держпідприємство прибутковим!
або воно вже в аренді
короче
народі попаде куй або обісрана тріска
а так, як газу в Україністане більше, він трохи здорожчає
раза в два
До речі, а чого Нафтогаз став збитковим вам ваш "розум" нічого не каже?
в казки вірить......
Ви хіба не знали 😂
27 942,9 млрд куб. м природного газа
Проектная мощность С-2 55 млрд м³/год
Фактическое потребление природного газа в Украине в 2021 году составило 26,8 млрд кубометров - это на 6,6% меньше, чем в 2020 году.
Тобто цього родовища вистачить, щоб закрити частину побутових потреб, для нашої промисловості на один зуб, ні про який там великий експорт мови не йде.
Русня викачала всі великі родовища ще за часів совка. Тільки сланцевий газ може бути перспективним, все інше - лише рештки розкоші.
зелені у коментах шуфрича згадують
А про цього лідора мовчать
Для розуміння масштабу цифр: в дні миру УкрГазВидобування видобувало 44млн. кубічних метрів за добу (1);
в морозні дні в Україні витрачали за добу від 120 -180 млн. куб. м. природного газу (2);
на цілий рік домогосподарству необхідно в середньому 1.5 - 2.0 тисяч, - 0.2 млн. куб м. природного газу (3).
Заходами енергозбереження і ощадливого використання можна б було
суттєво знизити споживання.
Ок, проведуть тендери, де переможе правильний хлопак, правильний бо свій хлопа, із гарною знижкою бо хлопак свій, бо заніс чи занесе.
але як же голосно звучить для бабусь на лавці.
Яке знову "прихватизує" хтось із владних , бо народ України ніхрена не господарь в своій країні і цьому народу в Україні ніхрена не належить окрім платіжок за газ, електрику і компослуги.
Тобто зараз місяці на три, не менше!
А якщо продати у ЄС по ринкових цінах - то вистачить на рік фінансування наприклад ВСУ
Зрозуміло, дурко канадське?