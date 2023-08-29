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Новини Енергетика
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газ (7460) Нафтогаз (3153) родовище (140) Укргазвидобування (889)

В Україні відкрили нове родовище на мільярд кубометрів газу

Новини БізнесЦензор Енергетика

нафтогаз

АТ "Укргазвидобування" (належить до групи "Нафтогаз") відкрило нове родовище газу, його запаси можуть сягати мільярда кубометрів.

Про це повідомляє пресслужба НАК "Нафтогаз України".

Зазначається, що нафтогазова ділянка вивчалася "з нуля", родовище на ній було відкрите свердловиною глибиною майже 4 тис. метрів. Перед бурінням фахівці провели 3D сейсморозвідувальне дослідження. Отримана геологічна інформація свідчить, що запаси нового родовища можуть сягати 1 млрд кубометрів газу.

"Це не перше відкриття нових вуглеводневих покладів за цей рік. Нарощуючи запаси ми створюємо перспективу для сталого зростання видобутку газу", – прокоментував тимчасовий виконувач обовʼязків генерального директора АТ "Укргазвидобування" Олег Толмачев.

Він також додав, що компанія продовжить програму геологічної розвідки на даному родовищі і планує тут буріння нових свердловин.

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+51
Кто из бывших регионалов получит лицензии на добычу?
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29.08.2023 12:29
+47
Його швиденько приберуть до рук зелені крадуни.
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29.08.2023 12:31
+37
Саме так. За гроші держави все обладнають і своїм "продадуть". А потмі по методу Бєні - прибутки собі, збитки державі. Схема відпрацьована десятиріччами.
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29.08.2023 12:50
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Кто из бывших регионалов получит лицензии на добычу?
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29.08.2023 12:29 Відповісти
Його швиденько приберуть до рук зелені крадуни.
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29.08.2023 12:31 Відповісти
Повністю прибрати не зможуть, бо Нафтогаз належить Україні, але мати з цього щось будуть стовідсотково, бо ще не в усіх "внуків прібарахлілісь"
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29.08.2023 12:35 Відповісти
Тільки що перевірив який рахунок мені виставив Нафтогаз. Чомусь 1 гривня.
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29.08.2023 12:45 Відповісти
Це певно "зелені крадуни" злякалися твоєї принципової щоденної критики.
Пробують відкупитися.
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29.08.2023 14:40 Відповісти
Украине много чего належить, но по какой-то причине находится в руках людей неукраинской национальности.
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29.08.2023 13:01 Відповісти
Чому, твоєму хазяїну, ведмедчуку багато, що належало в Україні.
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29.08.2023 19:14 Відповісти
Саме так. За гроші держави все обладнають і своїм "продадуть". А потмі по методу Бєні - прибутки собі, збитки державі. Схема відпрацьована десятиріччами.
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29.08.2023 12:50 Відповісти
Коболев мастер класс может провести как правильно свиснуть деньги через трубу.
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29.08.2023 13:27 Відповісти
Да,Коболев& К° в бюджет "свиснули через трубу" более 5 миллиардов $ ,а Зеленнский &К95 розмародерил их из бджета а 1 год!
О как!
Кто мародер?
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29.08.2023 14:29 Відповісти
А те що ті п'ять мільярдів витягнули з кишень українців, + виграла найнята компанія, позов до підарашки, на підставі газової угоди Тимошенко , вас це не цікавить, все що зробив ваш коболєв, це отримав хорошу премію з вітренком, і порадували своїх матусь - шльондрів...
Коли ви вже порозумнішаєте....
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29.08.2023 18:14 Відповісти
І дійсно! Коли вже бидло порозумнішає!
В нього з кишень з 2019 року зешобла тягне так,як ніколи за всі остані 30 років - а воно захищає земародьорів і гавкає на того,хто ВПЕРШЕ зробив держпідприємство прибутковим!
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29.08.2023 21:03 Відповісти
Ну это вряд-ли. Все достанется бородатому влагалищу Бене КАЛ-о-Мойскому, он так тужился, когда приводил к власти всю эту ЗЕбанутую срань, что получит это месторождение без особых усилий. Через подставных.
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29.08.2023 12:51 Відповісти
Вони перефарбувались в зелений колір.
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29.08.2023 13:50 Відповісти
Вот сразу регионалы. А может это будет кто-то из ОПЗЖ...
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29.08.2023 13:54 Відповісти
А що це не одне і те ж?!
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29.08.2023 14:00 Відповісти
В этом шапито возможно все.
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29.08.2023 14:05 Відповісти
зараз якась беня чи моня чи ще хузнахто покаже доки що родовище вже його
або воно вже в аренді
короче
народі попаде куй або обісрана тріска
а так, як газу в Україністане більше, він трохи здорожчає
раза в два
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29.08.2023 14:17 Відповісти
Головне, щоб ліпкіє ручонки тіпа шухричів та жюльків не торкнулись...
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29.08.2023 12:31 Відповісти
Яким чином? Нафтогаз належить Україні
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29.08.2023 12:34 Відповісти
Що, що?!
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29.08.2023 12:36 Відповісти
Акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (НАК «Нафтогаз України») - найбільша за часткою у ВВП компанія України, провідне підприємство паливно-енергетичного комплексу країни. Засновником та єдиним акціонером компанії є держава
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29.08.2023 12:39 Відповісти
Тобі скільки рочків, хлопчику, що в такі казочки віриш?
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29.08.2023 12:41 Відповісти
Мені достатньо і років і вченого звання і рівня освіти, і військової спеціальності, щоб це знати , а хлопчики це сцикуни, що від тцкашників ховаються по всіх шпаринах, бо незалежно від їхнього біологічного віку вони залишаються недолугими дітьми, а я Націоналістично налаштований Українець! І впевнений у тому, що всі вороги України будуть знищені, а всі збитки Державі повернутися!
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29.08.2023 12:55 Відповісти
Якби ж то мудрість визначалась віком і вченим ступенем... то раз. І ще, мова не про Нафтогаз, навіть, а про газові родовища! А Нафтогаз в нас то таке, то велике корито, де всяка нечисть харчується. До речі, до 19-го року він був прибутковий, а останні роки в багатомільярдних збитках Років і вченого ступеня достатньо, щоб той феномен пояснити?
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29.08.2023 13:06 Відповісти
Напевно, я вам нічого не поясню бо вам скоріше чогось недостатньо чи років чи освіти. " Без розуму Розумного не зрозумієш" !!!
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29.08.2023 13:26 Відповісти
Дякую, не треба... Боже упаси від такого розуму...
До речі, а чого Нафтогаз став збитковим вам ваш "розум" нічого не каже?
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29.08.2023 13:40 Відповісти
Девочки, не ссорьтесь....
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29.08.2023 13:37 Відповісти
Наівний.
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29.08.2023 13:21 Відповісти
не багато, видно....
в казки вірить......
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29.08.2023 13:53 Відповісти
Єдиним власником НАК «Нафтогаз України» - є держава в особі Кабінету Міністрів України.
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29.08.2023 12:40 Відповісти
Ще одне дитятко казочок начиталось...
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29.08.2023 12:43 Відповісти
А ще "земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси,належать українському народу".
Ви хіба не знали 😂
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29.08.2023 12:49 Відповісти
А як-жеж, так і е. Тільки керувати всим цим буде ЗЕбанута срань.
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29.08.2023 12:53 Відповісти
Якому, якому народу?
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29.08.2023 13:05 Відповісти
А кому належить Україна?
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29.08.2023 13:52 Відповісти
Що саме ви хочете почути? Не соромтеся, розширте своє питання.
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29.08.2023 14:00 Відповісти
Прокацапські тролі хочуть почути будь-що, що може бути використано у пропі.дарососійській пропаганді, а ще їх кумарять ресурси, що належать Українському народові, тому у них кришу рве, бо ресурси у їхній недодержаві належать х@йлу і його конторі!
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29.08.2023 14:32 Відповісти
Ага, а Шурма в наглядовій раді... Хоча, щодо власника ти дійсно правий. Правда, до тої власності решта громадян України відношення ніякого не мають. Ну чомусь так сталось...
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29.08.2023 12:45 Відповісти
Наївний ти Артем... Мабуть ше молодий?
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29.08.2023 13:10 Відповісти
Ага , пам"ятаємо - всє ми прєзідєнти?
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29.08.2023 14:01 Відповісти
У Юльки є свердловини?
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29.08.2023 12:46 Відповісти
У Бздюлі Мошонки? Нееее, всим цим будуть кирувать новие лица.
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29.08.2023 12:56 Відповісти
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29.08.2023 13:04 Відповісти
Ключове слово типа
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29.08.2023 13:09 Відповісти
Як мінімум 3 🙈🙉🙊
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29.08.2023 14:34 Відповісти
А Шуфрич вже в долі? Разом з Жулькою чи сам?
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29.08.2023 12:35 Відповісти
Тепер є куди рєзнікова пристроїть!
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29.08.2023 12:38 Відповісти
Та його завжди було куди пристроїти і решту корумпованої зелені теж, є таке чудове місце на вулиці Дихтярівській у м. Києві, називається СІЗО номер 13, з рештою до діда Лукяна потраплять всі корумповані виб.лядки, єврейські паспорти не допоможуть!
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29.08.2023 12:44 Відповісти
Значить знову газ подорожчає ( . Зелені причину знайдуть.
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29.08.2023 12:40 Відповісти
По состоянию на 31 декабря 2022 года на территории России запасы углеводородов Группы «Газпром» по категориям A+B1+C1 (по российской классификации) составили
27 942,9 млрд куб. м природного газа
Проектная мощность С-2 55 млрд м³/год
Фактическое потребление природного газа в Украине в 2021 году составило 26,8 млрд кубометров - это на 6,6% меньше, чем в 2020 году.
Тобто цього родовища вистачить, щоб закрити частину побутових потреб, для нашої промисловості на один зуб, ні про який там великий експорт мови не йде.
Русня викачала всі великі родовища ще за часів совка. Тільки сланцевий газ може бути перспективним, все інше - лише рештки розкоші.
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29.08.2023 12:40 Відповісти
Одна из причин войны, сланцевое месторождение на границе Харьковской и луганской обл. Самое большое в Европе кстати. Так и есть.
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29.08.2023 12:45 Відповісти
Тому русня і ставить задачу "вихода на адміністратівниє граніци Донєцкой і Луганской областєй" та тисне під Куп'янськом. Викопні ресурси для русні дорожчі за людей, тому що людей нових понароджують, а копалини витратив - і не буде більше.
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29.08.2023 12:47 Відповісти
Ігор Валерійович лайкнув.
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29.08.2023 12:42 Відповісти
Ага
зелені у коментах шуфрича згадують
А про цього лідора мовчать
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29.08.2023 12:48 Відповісти
Просто, той підор здебільшого іншу травичку випасає, він більше з нафтою має справу і з банками. А газовидобуток то хіба так, для різноманіття.
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29.08.2023 12:54 Відповісти
Скоріше прокукарікав.
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29.08.2023 12:57 Відповісти
Це тільки початок великих відкриттів. Копати в Україні і копати
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29.08.2023 12:45 Відповісти
Це маленьке відкриття. На жаль, десь 2/3 корисних копалин зосереджені у Донецькій та Луганській областях, тому туди так несамовито пре русня.
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29.08.2023 12:48 Відповісти
Цікаво, якщо це правда, то чого ж мразіяні не добували корисні копалини там з 2014 року?
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29.08.2023 13:24 Відповісти
А ми звідки знаємо, видобували чи ні? Зараз активно розробляють гранітні кар'єри біля Маріуполя, це з того, що в новини просочилось. Ну і "вишки Бойко" не пейзаж всі ці роки прикрашали.
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29.08.2023 13:25 Відповісти
чому, копанок було багато
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29.08.2023 13:57 Відповісти
Копанки - це більшістю заброшені шахти, де видобуток великими масштабами вже недоцільний. А міцевим на пляшку вистасить вугілля
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29.08.2023 14:10 Відповісти
а хіба в копанках корисні копалини не добувають?
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29.08.2023 14:15 Відповісти
Якщо копнути там де треба, то це співвідношення може кардинально змінитися.
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29.08.2023 14:14 Відповісти
Не слід сподіватись на сите життя за рахунок продажу корисних копалин.
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29.08.2023 14:18 Відповісти
Цей обсяг всього на кілька тижнів споживання для України
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29.08.2023 12:48 Відповісти
.... і будуть продавати його закордон по скаженим цінам, а українці будуть жити на реверсному газу теж за скажені ціни. Кругообіг бабла в природі
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29.08.2023 12:48 Відповісти
Навіщо так складно. Ще Сеня Яценюк, коли косив під порядного, казав, що наш газ споживачам продають за ціною реверсного.
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29.08.2023 12:52 Відповісти
Нове родовище на мільярд кубометрів газу....

Для розуміння масштабу цифр: в дні миру УкрГазВидобування видобувало 44млн. кубічних метрів за добу (1);
в морозні дні в Україні витрачали за добу від 120 -180 млн. куб. м. природного газу (2);
на цілий рік домогосподарству необхідно в середньому 1.5 - 2.0 тисяч, - 0.2 млн. куб м. природного газу (3).

Заходами енергозбереження і ощадливого використання можна б було

суттєво знизити споживання.
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29.08.2023 12:50 Відповісти
На два зимових тижня для України.
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29.08.2023 12:54 Відповісти
а хто коли скаже правду скільки там? Для держави мільярд; а для хитрожопих жидів - ?
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29.08.2023 13:02 Відповісти
Прикра новина! Незважаючи на військовий стан і запевнення боневтіка, що комуналка, на стан війни, заморожена, як ми бачили по здорожченню електроенергії, та спроби подорожчання водопостачання, подорожчання тарифів на споживання газу населення, ВЖЕ НА ЧАСІ! Чекаємо на привід, чому це станетьця!🙄
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29.08.2023 12:54 Відповісти
Це офіційно проголосили, що воно відкрите, а скільки замовчують?
Ок, проведуть тендери, де переможе правильний хлопак, правильний бо свій хлопа, із гарною знижкою бо хлопак свій, бо заніс чи занесе.
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29.08.2023 13:00 Відповісти
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29.08.2023 13:04 Відповісти
мільярд це не багато , за один 2020р. населення викоростало - 8,6 млрд куб. м газу
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29.08.2023 13:04 Відповісти
Власність народу України! Ой, забув, це тільки писанина в якійсь там казочці-книжечці, стаття....ай, яка в біса різниця.
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29.08.2023 13:07 Відповісти
о,млять, знов газ в ціні виросте
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29.08.2023 13:08 Відповісти
Золото Полуботка в зеленій обгортці...
але як же голосно звучить для бабусь на лавці.
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29.08.2023 13:08 Відповісти
А навіщо про це повідомляти? Може, ще й координати вкажете, щоб вже навєрняка? Бл@дь, аби хайпонути
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29.08.2023 13:27 Відповісти
Ну все солцевелічний буде уже нашим газом займатися
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29.08.2023 13:36 Відповісти
Вже 2 воєнні роки не "купують", а сховища повні, як так. Вікіпедія каже що УССР добувала 70 млрд, і зараз Україна добуває 70, населення палить до 20. Щож купувала Тімошенко по 450 і інші з 1991 року?
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29.08.2023 13:48 Відповісти
Значить газ для населення здорожчає.
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29.08.2023 13:49 Відповісти
терміново оголошуйте інопланетянам тендер на видобуток, нашим не можна бо розкрадуть
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29.08.2023 13:54 Відповісти
В Україні відкрили нове родовище на мільярд кубометрів газу Джерело: https://biz.censor.net/n3440217

Яке знову "прихватизує" хтось із владних , бо народ України ніхрена не господарь в своій країні і цьому народу в Україні ніхрена не належить окрім платіжок за газ, електрику і компослуги.
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29.08.2023 14:05 Відповісти
Та ні,на стільки глибоко ракети не можуть
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29.08.2023 14:17 Відповісти
Ціна буде як завжди 50х....
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29.08.2023 14:08 Відповісти
Читаю цей срач де немае ні каротажників ні сейсміків ні структурних геологів одні портоси я б'юсь бо я б'юсь і
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29.08.2023 14:29 Відповісти
І яке відношення мають нафтовики, газовики до розподілу газу, його продажу і отримання прибутків ??
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29.08.2023 19:03 Відповісти
Цих родовищ в Україні дуже багато але все віддають в частні воруючі руки да і самі в долі.
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29.08.2023 16:09 Відповісти
Адресу не підкажете ??
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29.08.2023 19:01 Відповісти
А тепер газ продадуть за кордон,гроші вкрадуть і що воно є ,що немає - для простих українців різниці не буде.
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29.08.2023 19:09 Відповісти
1 мільярд кубічних метрів газу, ймовірно, вистачить Україні приблизно на 10-15 днів.
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29.08.2023 23:15 Відповісти
Вистачило б на МІСЯЦЬ до 2014 року!

Тобто зараз місяці на три, не менше!

А якщо продати у ЄС по ринкових цінах - то вистачить на рік фінансування наприклад ВСУ

Зрозуміло, дурко канадське?
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06.11.2023 02:17 Відповісти
 
 