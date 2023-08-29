"Вічна пам’ять": "Укрпошта" випустила благодійну марку, присвячену полеглим героям. ФОТО

У вівторок, 29 серпня, у День пам’яті загиблих захисників України, "Укрпошта" організувала мовчазне спецпогашення поштової марки "Вічна пам’ять".

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Сьогодні ми вшанували пам’ять полеглих захисників, що боролися за цілісність, суверенність та неподільність України. Доземний уклін і честь кожному бійцю й захисниці, які відстоювали незалежність нашої держави!", – прокоментував генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Тираж поштової марки становить 500 000 екземплярів. Номінал – 12 грн (відповідає тарифу на пересилання непріорітетного простого листа вагою до 50 г у межах України) + 3,00 грн (додатковий номінал, призначений для відрахування на благодійні цілі). До марки випущено конверт "Перший день". Ціна маркового аркуша – 75 грн.

Ескіз до поштової марки та конверту "Перший день" створено заслуженим художником України Олегом Шуляком.

Відсьогодні поштовий набір можна придбати у відділеннях Укрпошти по всій країні, в офіційному інтернет-магазині та на маркетплейсах eBay і Amazon.