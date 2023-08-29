Антитерористичний штаб Чехії перевірить діяльність Raiffeisen Bank через роботу в Росії

Національний антитерористичний центр Чеської Республіки розслідує діяльність австрійської групи Raiffeisen Bank у Росії.

Як повідомляє Чеське телебачення, скаргу проти банку подала Асоціація прав громадян і підприємців. Вона підозрює фінустанову в підтримці тероризму та фінансуванні агресії через те, що залишилась на російському ринку та сплачує там, зокрема, податки, передає Укрінформ.

Австрійська банківська група Raiffeisenbank International є найбільшим європейським банком, який ще залишився в Росії.

Російське представництво банку повідомило про зростання прибутку на 9% у першій половині 2023 року. На це звертає увагу Лібор Малечек, ініціатор скарги. "Як це можливо, щоб ми раптом виявили в бухгалтерських документах, що вони віддають сотні мільйонів на тероризм, на підтримку військової машини?", – зауважив Малечек.

Окрім того, група клієнтів банку в Чехії запустила петицію за вихід банку з Росії. "Ідея розплачуватися тією ж платіжною карткою, як, образно кажучи, постачальник військової техніки для російської армії для нас нестерпна", – заявив клієнт банку та автор петиції Ладіслав Пелцл.

Австрійська банківська група Raiffeisen Bank International каже, що "налаштована на подальше скорочення ділової активності в Росії", однак всіляко зволікає.

На початку серпня генеральний директор RBI Йоганн Штробль заявив, що вважає можливим відокремлення свого дочірнього банку в Росії від материнської групи не раніше кінця грудня, хоча раніше йшлося про кінець вересня. Крім того, Штробль повідомив, що RBI все ще продовжує розглядати варіант продажу своєї російської дочки.

Як повідомлялося, у березні австрійський Raiffeisen Bank International (RBI) оголосив, що продасть свій бізнес у Росії або виведе "Райффайзенбанк" із периметра групи, а також скоротить ділову активність у Росії.

Раніше Reuters із посиланням на джерела повідомило, що Європейський центральний банк тисне на австрійський Raiffeisen Bank International, щоб він згорнув свій бізнес та вийшов із Росії. Хоча ЄЦБ не просить Raiffeisen негайно залишити країну, він хоче отримати план дій для згортання бізнесу. Такий план може включати продаж або закриття російського банку.

Як повідомлялося, 23 березня Національне агентство з питань запобігання корупції внесло Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни за продовження роботи банку в Росії та офіційне визнання так званих "ДНР" та "ЛНР".

У січні Національний банк України (НБУ) публічно закликав керівників міжнародних банківських груп виконати свої обіцянки та припинити роботу в Росії. Такі звернення були спрямовані на адресу Raiffeisen Bank International, Intensa Sanpaolo, OTP Bank, ING Bank, Credit Agricole.