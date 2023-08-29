БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1097 відвідувачів онлайн
Новини Енергетика
3 525 9
електроенергія (2933) Укренерго (1361)

В Україні зафіксували новий рекорд споживання електроенергії

Новини БізнесЦензор Енергетика

електроенергія

У понеділок, 28 серпня, був зафіксований новий літній рекорд споживання електроенергії – вечірній максимум перевищив попередній показник 21 серпня на 1,2%.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Це дуже високий показник, зважаючи на обмежені через ремонти можливості електростанцій з виробництва електроенергії", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що компанія була вимушена для покриття попиту з 19:00 до 22:00 застосувати аварійну допомогу з енергосистеми Польщі та Румунії. Її загальний обсяг склав 1200 МВт-год.

Як нагадали в "Укренерго", аварійна допомога є останнім і найдорожчим заходом екстреного реагування для балансування енергосистеми, який не вимагає відключення споживачів.

Сьогодні є імпорт незначних обсягів електроенергії зі Словаччини в ранкові та вечірні години загальним обсягом 1638 МВт, з максимальною потужністю в окремі години до 336 МВт. Експорт відсутній.

Також учора були зафіксовані короткі відключення дією захисту трьох високовольтних ліній у північному, центральному та західному регіонах. При цьому знеструмлення споживачів не було, наразі лінії працюють.

Утім, унаслідок артилерійських обстрілів росіянами прифронтових територій є нові пошкодження у мережах на Донеччині, Сумщині, Харківщині, Запоріжжі.

Відновлення живлення відбувається за безпекової ситуації та з дозволу військових.

Автор: Юлiя Недашківська
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
20 % території окуповано,основні промислові споживачі не працюють...від якого вони показника рекорди міряють?
показати весь коментар
29.08.2023 11:29 Відповісти
Ботоферми працюють)
показати весь коментар
29.08.2023 11:47 Відповісти
да хватит уже оправдываться - повышайте эл.энергию до 5грн - и оставшиеся 30%, кто еще платит - платить перестанут
показати весь коментар
29.08.2023 11:53 Відповісти
Так скільки електроенергії споживає держава в добу і скільки виробляється?
показати весь коментар
29.08.2023 11:56 Відповісти
В роскошных офисах всяких госслужб кондиционеры молотят на полную мощь,во первых бюджет все оплатит,во вторых повышается ВВП.
показати весь коментар
29.08.2023 12:20 Відповісти
Если гидрометцентр показал температуру наружного воздуха +37С, то естественно людям надо спасаться, поэтому они и включают кондиционеры.
показати весь коментар
29.08.2023 12:25 Відповісти
Скільки того бізнесу працює в порівнянні з періодом до вторгнення, та скільки споживачів ще залишилось на вільній території України? Тільки 8 млн за кордоном, заводи гіганти на сході не працюють.
показати весь коментар
29.08.2023 14:10 Відповісти
Це напевне я забув "NumLock" вимкнути, і світлодіод на клаві знищив енергосистему, які Зельониє побудували...
показати весь коментар
29.08.2023 14:07 Відповісти
згоден с коментами на100%!!!
показати весь коментар
29.08.2023 15:43 Відповісти
 
 