Один із найбільших виробників яєць в Україні змінив піврічні збитки на прибуток у понад $20 мільйонів

Агропромислова група "Овостар Юніон", один з провідних виробників яєць та яєчних продуктів в Україні, у першому півріччі 2023 року отримала $20,63 млн чистого прибутку, тоді як аналогічний період 2022 року завершила із чистим збитком $19,78 млн.

Згідно зі звітом групи на Варшавській фондовій біржі, її виручка за шість місяців збільшилася на 56,8% – до $88,69 млн переважно завдяки зростанню цін на її продукцію, передає Інтерфакс-Україна.



Валовий прибуток у першому півріччі цього року склав $26,99 млн проти валового збитку $10,39 млн минулого року, операційний – відповідно $20,12 млн проти $17,57 млн збитку, а EBITDA – $21,7 млн проти негативного значення $15,5 млн у першому півріччі минулого року.



Зазначається, що такого збільшення рентабельності вдалося також досягти завдяки скороченню собівартості продажів більш ніж удвічі – з $47,8 млн до $23 млн – через задовільні ціни на корми та девальвацію гривні.



Згідно зі звітом, частка продажу яєць у виручці знизилася до 70% з 74% у першому півріччі минулого року, тоді як яєчних продуктів відповідно зросла з 26% до 30%. При цьому частка експорту яєць у загальному виторгу збільшилася з 23% до 36%, а експорту яєчних продуктів – з 13% до 18%.



"На тлі російського військового вторгнення та загальної несприятливої ситуації в національній економіці керівництво прийняло рішення призупинити інвестиційну програму", – йдеться також у документі.



Як уточнюється, у звітному періоді здійснювалися лише незначні інвестиції у виробничі потужності та інфраструктуру, що склали $5,8 млн порівняно з $4,3 млн за перше півріччя 2022 року.



Також у першому півріччі цього року "Овостар" вийшов із трейдингової компанії International Food Trade (Британські Віргінські о-ви).

Як повідомлялося, агропромислова група "Овостар Юніон" у 2022 році отримала $6,09 млн чистого прибутку, що у 3,7 раза більше, ніж у 2021 році.

"Овостар Юніон" у 2022 році зменшив виробництво курячих яєць на 9% порівняно з 2021 роком – до 1,55 млрд штук, а продажу – на 6%, до 1,08 млрд штук.