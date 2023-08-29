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Toyota призупинила роботу всіх заводів в Японії через збій системи

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toyota

Корпорація Toyota заявила, що тимчасово призупинила роботу всіх своїх заводів зі збирання автомобілів у Японії через збій у системі виробництва.

Про це повідомлє Reuters.

За словами речника Toyota, причина несправності поки не встановлена, але її "навряд викликала кібератака". Збій призвів до втрати можливості замовляти деталі.

Загалом 14 японських заводів забезпечують близько третини глобального виробництва Toyota. За загальною кількістю продажів, Toyota – найбільший світовий автовиробник.

Минулого року Toyota вже зупиняла своє виробництво, коли один із постачальників зазнав кібератаки. Через одноденний простій тоді з конвеєра не зійшло 13 тис. автомобілів.

Автор: Юлiя Недашківська
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