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Російські компанії Бубки продовжують продавати пальне окупантам, – ЗМІ

Новини БізнесЦензор Корупція

бубка

Олімпійський чемпіон зі стрибків із жердиною Сергій Бубка попри відкрите кримінальне провадження за підозрою у пособництві державі-агресору лишається членом Національного олімпійського комітету, а російські компанії, якими він володіє разом з братом, укладають нові контракти з окупантами.

Про це пише Bihus.Info.

Півтора місяці тому журналісти виявили, що родинна компанія Сергія Бубки – "Фірма Монблан", де він значиться співвласником разом зі своїм братом Василем, під час повномасштабної війни офіційно зареєструвалася у Росії та почала співпрацювати з окупантами.

Тоді йшлося про три контракти на постачання пального на 800 тисяч рублів. Як наголошують у Bihus.Info, після виходу матеріалу СБУ відкрила кримінальне провадження.

Водночас сам Бубка ніяк не прокоментував знайдені журналістами документи. А міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт, який паралельно є президентом Національного олімпійського комітету (до листопада 2022-го року на цій посаді був сам Бубка), зазначив, що одразу поговорив з олімпійським чемпіоном: "Бубка Сергій Назарович відповів, що він готує позов до суду, буде захищати свою честь".

Утім, жодного позову від Бубки до журналістів не надійшло. Натомість російські компанії, де він значиться співзасновником, продовжили співпрацювати з окупантами. Розслідувачі Bihus.Info знайшли ще два свіжих контракти, які підтверджують цю співпрацю.

27 липня "Фірма Монблан" уклала угоду ще на 73 тисячі рублів. За ці гроші компанія продає пальне "казначейству" так званої "ДНР".

Ще один новий контракт терористи підписали з іншою російською компанією, де офіційно співвласниками також є Сергій Бубка та його брат. Йдеться про фірму "Спортивный клуб Сергея Бубки", основний вид діяльності якої зараз торгівля. Це також клон української компанії, яка була створена Бубками ще в 90-их роках у Донецьку.

У липні компанія підписала контракт з так званим "МВС ДНР" на 2 тисяч 250 рублів. За ці гроші "Спортивний клуб Сергія Бубки" має поставити окупантам гумові кліше для печатки.

Крім того, в російських реєстрах світиться російський податковий номер Сергія Бубки. Як уточнюють у виданні, він справжній і станом на зараз активний. Якщо вірити порядку формування таких кодів, то він був виданий у Криму, в Євпаторії.

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+24
Він його зганьбив, ще давно, коли почав співпрацювати з ригами, як і клочкова і ще фігуристка ригівська, забув як її! Співпраця з ригами, анулює всі їхні спорт досягнення!
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29.08.2023 11:06
+23
Он гандон высокой степени штопания.
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29.08.2023 10:57
+22
як було ригом так ним і сконає.
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29.08.2023 10:53
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Зганьбив своє ім"я.
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29.08.2023 10:43 Відповісти
вибачте яке ім'я?
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29.08.2023 10:57 Відповісти
Ім"я чемпіона. Невже не ясно?
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29.08.2023 10:59 Відповісти
Він його зганьбив, ще давно, коли почав співпрацювати з ригами, як і клочкова і ще фігуристка ригівська, забув як її! Співпраця з ригами, анулює всі їхні спорт досягнення!
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29.08.2023 11:06 Відповісти
Так а це вже державна зрада і підтримка окупанта, чи ще ні.
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29.08.2023 15:40 Відповісти
А Ви як думаєте, Формально контора, що належить українцю продає паливо організаціям, що вбивають справжніх Українців, це Держ зрада?
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29.08.2023 16:55 Відповісти
Чемпіон у спорті -- не завжди розумна людина. Тим більше, коли вона совєтьська.
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29.08.2023 15:06 Відповісти
И это ВСЕ⁉️А , как же торговля на крови , что бубке , ермаку&Шурме Бойко &шуфричам и остальным ******* ПОДРАШИСТНЫМ МОЖНО

почему должны умирать другие и прощать ЗеИУДЕ ХУЦЛУ⁉️
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29.08.2023 15:19 Відповісти
Продажним він був завжди.
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29.08.2023 11:05 Відповісти
цей ушльопок,так нажрався грошей при янику і будучи презентом олімпік,що може срати на голову зеленій владі,але ця підлота не може скласти конкуренцію по крадіжкам зеленим злодіям
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29.08.2023 11:10 Відповісти
Рамси попутав -- спортсмен -- мать иого заногу
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29.08.2023 10:48 Відповісти
і знову цей... юродивий бубка... нудить від нього.
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29.08.2023 10:50 Відповісти
Барига!
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29.08.2023 10:53 Відповісти
як було ригом так ним і сконає.
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29.08.2023 10:53 Відповісти
Да нифига этой сраной Бубке не будет т.к. он Массон высой степени посвящения
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29.08.2023 10:53 Відповісти
Он гандон высокой степени штопания.
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29.08.2023 10:57 Відповісти
Так, ****, спорт поза політикою
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29.08.2023 10:53 Відповісти
Спорт вне политики,правда?Вот если эти мрази-братья Бубки будут напрямую оружие рашке поставлять-эт да.Можно и оштрафовать.А так-всего лишь топливо оккупантам поставляют.*****...Лядский цирк.
Этим двум пид@рам Бубкам во время войны надо на лбу их же печатями оттиски поставить.Посмертно.
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29.08.2023 10:56 Відповісти
Гени) лишня хромосома дає про себе взнаки)
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29.08.2023 10:56 Відповісти
не розумію чому хтось дивується коли в нас Баканов досі на волі, ще й адвокат тепер. А його злочин забрав життя десятків тисяч людей. Непокаране зло породжує ще більше зла.
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29.08.2023 10:58 Відповісти
рашистська ****
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29.08.2023 11:00 Відповісти
У центрі Сінгапура є алейка, де під час Олімпіади відомі люди висадили деревця. Є там і дерево Бубки. Я зробив фото собі навіть. А зараз розумію, що потрібно було, як мінімум, плюнуть на табличку. Хто ж знав.
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29.08.2023 11:02 Відповісти
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29.08.2023 11:12 Відповісти
Не чіпайте губку - Бубку чіпайте.
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29.08.2023 14:11 Відповісти
Де державни органи СБУ та НАБУ, НПУ, САП, НАПК, НАЗК, АРМА, ДБР,

ВАКС, СФР, .... ВАСУ?

Як садити за грати патріотів Романа Червінського вони працюють як вжарені
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29.08.2023 11:12 Відповісти
Жердиною по бубці. Може порозумнішає.
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29.08.2023 11:14 Відповісти
Краще посадити на жердину...
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29.08.2023 11:20 Відповісти
Не вопрос что с бубкой, вопрос - что с сбу? В сбу они хотят перенаправлять коррупционеров. Вот образец того, как это все будет выглядеть
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29.08.2023 11:29 Відповісти
"злодійкуватий олігарх і державний зрадник - сивочолий гетьман."

Тільки подивіться, як воно "підмазало" сюди ще й "сивочолого гетьмана". Зебіл чи зелений бот ?

"Список можна продовжувати безкінечно."

А чого ж ти свого зеленого клована не згадало ? Проти хазяїв не попреш ? ))
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29.08.2023 12:28 Відповісти
Кабмін давно, ще за часів Порошенка, мав видати постанову чи підготувати закон про припинення діяльності всіх суб'єктів господарювання, зареєстрованих на окупованих територіях.
Замість цього, тоді відкривали вез "Крим". Але зараз не пізно прирівняти будь-який бізнес на ТОТ до колабораціонізму.
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29.08.2023 11:49 Відповісти
Бубка це той який стрибун? Совкова гнида.
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29.08.2023 12:01 Відповісти
Оце і є реальна влада в країні. Відкашляв на Санахант і роби що хош. Ну, або антимайданівцю Татаркіну, якого курує Портной. Фсьо! А клоуни на чолі з Шашликовичем хай пляшуть, в штанях, чи без. Волання посполитих до сраки, адже вони самі це вибрали.
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29.08.2023 12:03 Відповісти
Непоганий спортсмен був, а який з нього гандон-колаборант виріс! Рідкісна сволота навіть серед собі подібних! Порядним людям треба тікати демонстративно з НОК, поки там правлять бал такі паскуди як Бубка та Гутцайт. Колишні видатні спортсмени опозорили свої імена навіки...
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29.08.2023 12:25 Відповісти
Так я не понял - он находится в Украине или свалил рашу?
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29.08.2023 12:32 Відповісти
Монако.
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29.08.2023 19:19 Відповісти
яка талановита людина. і скаче, і функціонер в мок.
от що значить правильно підіймати руку на голосуваннях.
навіть заводік нефтяной приріс.
ну точно, як у медведчука.
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29.08.2023 12:33 Відповісти
Високо стрибає, падло. Мабуть міцна в нього жердина...
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29.08.2023 12:44 Відповісти
Ненавиджу його п#дарський голос та абсолютний колабораціонізм. Мудак.
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29.08.2023 12:54 Відповісти
опять бихус, скажите сколько его расследований оказалось черным пиаром ?
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29.08.2023 12:54 Відповісти
👎
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29.08.2023 13:10 Відповісти
сегодня это пособник врага ...
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29.08.2023 13:14 Відповісти
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29.08.2023 13:17 Відповісти
Бубка: Я виїхав з України 28 лютого як біженець. Мої мати й брат - в Донецьку. Я відчув себе біженцем, я був готовий, знаєте, скинути все і просто залишити рюкзак з документами для перетину кордону, бо ніколи не знаєш, що може статися за хвилину. https://www.ua-football.com/ua/sport/olympic/1650747427-bubka-ya-viyihav-z-********-28-lyutogo-yak-bizhenec-moyi-mati-y-brat-v-donecku.html?%2Fua%2Fsport%2Folympic%2F1650747427-bubka-ya-vyehal-iz-ukrainy-28-fevralya-kak-bezhenec-moi-mat-i-brat-v-donecke_html=
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29.08.2023 13:31 Відповісти
Як через москалів після 14 року вуголь в Україну купувати-то це норм, а як кацапська компанія їм же і продає-то це караул. Якщо у правоохоронних органів України до Бубки немає претензій, то про шо далі балакати.
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29.08.2023 13:38 Відповісти
Ага, і як і після 14 продовжувати давати концерти у бані на рашці, і після 22 продовжувати отримувати кошти за своїх сватів і іншу непотрібну хрень...то про що балакати. Бо то особистий бізнес найвеличнішого зрадника країни
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29.08.2023 16:47 Відповісти
Треба навідатися до його дачі на півдні Києва, Козинка, Конча-Заспа.
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29.08.2023 13:38 Відповісти
Вони хохлів роблять разом.
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29.08.2023 13:50 Відповісти
Так он что, в Украине находится и не от кого не скрывается?
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29.08.2023 13:55 Відповісти
БУБКА = СЄПАР

АНУЛЮВАТИ ПРАВО ГОЛОСУ І ВИДАТИ ПОСВІДКУ НА ПРАВО ПРОЖИВАННЯ.
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29.08.2023 14:07 Відповісти
заслужене підрило
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29.08.2023 14:07 Відповісти
Ну так він же за Зельоних і проти Пороха, як і всі прокацапи!
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29.08.2023 14:11 Відповісти
Це та сама прославлена ​​Українська Гніда.
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29.08.2023 14:47 Відповісти
офигел... мудак...
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29.08.2023 15:44 Відповісти
 
 