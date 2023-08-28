В Україні створять інформаційну платформу всіх даних, пов’язаних зі здоров’ям

Міністерство охорони здоров’я створить інформаційну платформу даних – систему, яка забезпечує єдині стандарти та єдине управління всіма наявними даними в медичній сфері й надасть інструменти для їхнього якісного аналізу.

"Електронна охорона здоров'я налічує багато систем та реєстрів, які генерують різні дані: це електронна система охорони здоровʼя, електронна інтегрована система спостереження за захворюваннями, еStock, MedData тощо. Наразі між цими системами не повною мірою забезпечено інтеграцію, тож якість даних про охорону здоров'я часто знижується через неточність або помилки", – сказано в повідомленні МОЗ.

Користувачами платформи можуть бути представники органів влади різного рівня, міжнародні та громадські організації, медичні працівники та пацієнти.

Інформаційна платформа даних буде інтегрована з іншими системами та реєстрами. Це дозволить мати інформацію, що буде потрібна для аналізу і дозволить робити прогнози для медичної сфери.

Дані будуть фіксуватися за такими категоріями:

загальні показники: народжуваність, тривалість життя тощо;

показники, що належать до сфери охорони здоров'я: управління, фінансування, надання медичної допомоги, медичні вироби тощо;

показники, що стосуються здоров'я населення за певними категоріями: фактори ризику, материнство, дитинство, ментальне здоров'я тощо;

показники, що стосуються середовища: безпеки та кризові фактори.

Вертикально-горизонтальна система побудови платформи дозволить відображати показники на різних рівнях. Нижчі показники інтегруватимуться в показники верхнього рівня, і їх можна буде розраховувати автоматично завдяки розробленим індикаторам та формулам.

Показники для міжнародної звітності даватимуть змогу порівняти стан охорони здоров'я нашої країни з іншими, а на національному рівні можна буде побачити рівень надання медичної допомоги.

Відображатимуться дані також на регіональному і місцевому рівнях.