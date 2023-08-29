Нацбанк відсьогодні підвищив ліміти на продаж безготівкової валюти населенню

Національний банк України вперше з початку повномасштабної війни дозволив банкам з 29 серпня продавати безготівкову іноземну валюту населенню без підтвердження підстав чи зобов’язань щодо такої операції.

Як ідеться в повідомленні НБУ, Національний банк України пом'якшує валютні обмеження в частині продажу безготівкової іноземної валюти громадянам. Так, із 29 серпня 2023 року Національний банк:

вперше з початку повномасштабної війни дасть змогу банкам продавати безготівкову іноземну валюту населенню без підтвердження підстав чи зобов'язань для проведення такої операції. Відповідні операції здійснюватимуться за курсом, установленим банком, у межах щомісячного ліміту в розмірі 50 тис. грн в еквіваленті в одному банку;

збільшить зі 100 тис. грн до 200 тис. грн в еквіваленті щомісячний ліміт на купівлю населенням безготівкової іноземної валюти з подальшим розміщенням на депозит від трьох місяців.

Такий інструмент доступний громадянам із 21 липня 2022 року.

Зазначені зміни сприятимуть переорієнтації частини попиту населення з готівкової іноземної валюти на безготівкову, адже операції з продажу безготівкової валюти банками є зручнішими та безпечнішими. Це дасть змогу зменшити різницю між готівковим та офіційним курсом.

Зазначається, що за необхідності Нацбанк готовий застосувати додаткові заходи для мінімізації множинності обмінних курсів.