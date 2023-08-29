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Новини Регуляторна політика
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валюта (1650) НБУ (8346)

Нацбанк відсьогодні підвищив ліміти на продаж безготівкової валюти населенню

Новини БізнесЦензор Регуляторна політика

нбу,нацбанк

Національний банк України вперше з початку повномасштабної війни дозволив банкам з 29 серпня продавати безготівкову іноземну валюту населенню без підтвердження підстав чи зобов’язань щодо такої операції.

Як ідеться в повідомленні НБУ, Національний банк України пом'якшує валютні обмеження в частині продажу безготівкової іноземної валюти громадянам. Так, із 29 серпня 2023 року Національний банк:

  • вперше з початку повномасштабної війни дасть змогу банкам продавати безготівкову іноземну валюту населенню без підтвердження підстав чи зобов'язань для проведення такої операції. Відповідні операції здійснюватимуться за курсом, установленим банком, у межах щомісячного ліміту в розмірі 50 тис. грн в еквіваленті в одному банку;
  • збільшить зі 100 тис. грн до 200 тис. грн в еквіваленті щомісячний ліміт на купівлю населенням безготівкової іноземної валюти з подальшим розміщенням на депозит від трьох місяців.

Такий інструмент доступний громадянам із 21 липня 2022 року.

Зазначені зміни сприятимуть переорієнтації частини попиту населення з готівкової іноземної валюти на безготівкову, адже операції з продажу безготівкової валюти банками є зручнішими та безпечнішими. Це дасть змогу зменшити різницю між готівковим та офіційним курсом.

Зазначається, що за необхідності Нацбанк готовий застосувати додаткові заходи для мінімізації множинності обмінних курсів.

Автор: Галина Ялівець
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і курс гривні по відношенню до 1 яйця в МО?
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29.08.2023 08:42 Відповісти
и каким образом безналичный доллар мне будет лучше и полезнее? За меня порешали,в чём,где и как хранить мне МОИ деньги???
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29.08.2023 09:11 Відповісти
Это, в первую очередь, для осуществления международных транзакций. Ну и конечно, некоторые захотят хранить деньги в долларах. А вы тут не при чем. Для вас есть гривна.
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29.08.2023 10:52 Відповісти
Легалізація тіньових прибутків? Хай хоч так.
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29.08.2023 11:37 Відповісти
Ліжка у борделі вже спробували пересувати. Може нарешті бльадей замінять?

P.S. Нацбанк лізе у не свою справу через що і виникають усі ці проблеми з валютою.
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29.08.2023 11:58 Відповісти
Комменты агонь )))) вы реальные люди или просто генераторы случайных фраз? ))))
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29.08.2023 12:48 Відповісти
 
 