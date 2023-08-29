Нацбанк відсьогодні підвищив ліміти на продаж безготівкової валюти населенню
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Національний банк України вперше з початку повномасштабної війни дозволив банкам з 29 серпня продавати безготівкову іноземну валюту населенню без підтвердження підстав чи зобов’язань щодо такої операції.
Як ідеться в повідомленні НБУ, Національний банк України пом'якшує валютні обмеження в частині продажу безготівкової іноземної валюти громадянам. Так, із 29 серпня 2023 року Національний банк:
- вперше з початку повномасштабної війни дасть змогу банкам продавати безготівкову іноземну валюту населенню без підтвердження підстав чи зобов'язань для проведення такої операції. Відповідні операції здійснюватимуться за курсом, установленим банком, у межах щомісячного ліміту в розмірі 50 тис. грн в еквіваленті в одному банку;
- збільшить зі 100 тис. грн до 200 тис. грн в еквіваленті щомісячний ліміт на купівлю населенням безготівкової іноземної валюти з подальшим розміщенням на депозит від трьох місяців.
Такий інструмент доступний громадянам із 21 липня 2022 року.
Зазначені зміни сприятимуть переорієнтації частини попиту населення з готівкової іноземної валюти на безготівкову, адже операції з продажу безготівкової валюти банками є зручнішими та безпечнішими. Це дасть змогу зменшити різницю між готівковим та офіційним курсом.
Зазначається, що за необхідності Нацбанк готовий застосувати додаткові заходи для мінімізації множинності обмінних курсів.
Будь ласка, зачекайте...
P.S. Нацбанк лізе у не свою справу через що і виникають усі ці проблеми з валютою.