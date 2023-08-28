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Міноборони (650) мобілізація (177) Резніков (54)

Резніков прокоментував можливість посилення мобілізації

Новини БізнесЦензор Влада

залужний,резніков

Затверджений минулого року мобілізаційний план ще не виконано, тому наразі немає потреби оголошувати нову мобілізацію для збільшення чисельності Сил оборони.

Про це, заявив міністр оборони Олексій Резніков, передає Інтерфакс-Україна.

"Той план мобілізації, який був затверджений Верховною Радою, він ще не виконаний, у хорошому сенсі. Це означає, що у нас немає сьогодні необхідності оголошувати нову мобілізацію щодо збільшення чисельності. Ми маємо ще ресурси з погляду правового плану", – сказав Резніков.

Міністр зазначив, що Україна зазнає втрат, але вони "в рази менші втрат росіян", але є загиблі та поранені, тому потрібно поповнювати втрати.

"Але сказати, що сьогодні у нас критична ситуація і треба збільшувати – ні, такого немає", – заявив він.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський минулого тижня заявив, що він отримав звернення від військових про посилення мобілізації. Водночас голова держави наголосив, що в цьому питанні дуже важливо розуміти, "хто і як це робить", тобто важливими є питання роботи військкоматів та ВЛК.

Раніше Резніков розповідав, що Територіальні центри комплектації і соціальної підтримки (ТЦК і СП, колишні військкомати) до середини осені отримають доступ до інформації із низки державних реєстрів.

Автор: Михайло Орлюк
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примечательно, что новость в рубрике "бизнес"....
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28.08.2023 20:52 Відповісти
Більше мобілізованих, більше яєць можна вкрасти на їх харчуванні. Рубрика обрана правильно, це бізнес (на крові).
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29.08.2023 00:30 Відповісти
Он должен уже быть в тюрьме и давать показания на Ермака и Зеленского главных коррупционеров-предателей, а не тявкать на воле. Это позорище, а не власть
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29.08.2023 01:40 Відповісти
предлагаю Резуну отправиться на передовую воевать в "зимних куртках" и жрать там яйца по 170
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29.08.2023 07:52 Відповісти
 
 