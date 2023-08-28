Резніков прокоментував можливість посилення мобілізації
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Затверджений минулого року мобілізаційний план ще не виконано, тому наразі немає потреби оголошувати нову мобілізацію для збільшення чисельності Сил оборони.
Про це, заявив міністр оборони Олексій Резніков, передає Інтерфакс-Україна.
"Той план мобілізації, який був затверджений Верховною Радою, він ще не виконаний, у хорошому сенсі. Це означає, що у нас немає сьогодні необхідності оголошувати нову мобілізацію щодо збільшення чисельності. Ми маємо ще ресурси з погляду правового плану", – сказав Резніков.
Міністр зазначив, що Україна зазнає втрат, але вони "в рази менші втрат росіян", але є загиблі та поранені, тому потрібно поповнювати втрати.
"Але сказати, що сьогодні у нас критична ситуація і треба збільшувати – ні, такого немає", – заявив він.
Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський минулого тижня заявив, що він отримав звернення від військових про посилення мобілізації. Водночас голова держави наголосив, що в цьому питанні дуже важливо розуміти, "хто і як це робить", тобто важливими є питання роботи військкоматів та ВЛК.
Раніше Резніков розповідав, що Територіальні центри комплектації і соціальної підтримки (ТЦК і СП, колишні військкомати) до середини осені отримають доступ до інформації із низки державних реєстрів.
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