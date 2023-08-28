НАТО розробить для України програму з покращення закупівельних процедур Міноборони

НАТО розробить для України спеціальну програму з дослідження та покращення закупівельних процедур Міноборони.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков сказав на брифінгу 28 серпня, передає Укрінформ.

"У нас є домовленість із НАТО. Я мав розмову і листування з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Вони беруться в цьому році для нас зробити програму Procurement Review. Це програма, яка дослідить наші закупівельні процедури і дасть поради, що можна покращити, посилити з точки зору транспарентності, контролю, відповідальності", – сказав Резніков.

Він додав, що вже відбулося два навчання українських фахівців у інших країнах, в тому числі й тих, які не входять до НАТО, але мають свої агенції з оборонних закупівель, зокрема, у Швеції.

"Наші члени команди агентства, яке займається оборонними закупівлями, вже були на тренінгах там, перший досвід вже привезли", – зазначив Резніков.

Нагадаємо, у серпні журналісти zn.ua виявили, як Міністерство оборони закупило у Туреччині літню військову форму, але в Україну вона вже приїхала по документах як "зимова" і за втричі дорожчою ціною.

Зокрема, документи свідчать, що 4900 курток (і штанів), які в одному документі вказуються загальною вартістю $142 тис., згодом указуються за ціною $421 тис. Ціна за "камуфляжні" куртки з $29 доларів за штуку зросла до $86 доларів за "зимові повітрозахисні" куртки.

Згодом журналісти з'ясували, що співвласником турецької компанії, у якої Міністерство оборони закупило літні куртки за ціною зимових, виявився племінник народного депутата від фракції "Слуги народу" Геннадія Касая, який входить до парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. До повномасштабного вторгнення він був директором Палацу спорту "Юність" компанії "Мотор Січ", яка належала підозрюваному у держзраді В'ячеславу Богуслаєву. Брат нардепа також багато років працював у Богуслаєва.

Голова Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики, депутатка від "Слуги народу" Анастасія Радіна повідомила, що одним з проміжних висновків комітету стало підтвердження справжності документів щодо закупівлі літніх курток для ЗСУ, які на митниці раптово стали зимовими й значно дорожчими.

При цьому заступник міністра оборони Денис Шарапов приніс на засідання комітету військову зимову куртку, щоб спростувати звинувачення. Проте під час засідання виявилося, що ця куртка була закуплена за іншим контрактом.