Євросоюз має бути готовим до розширення до 2030 року, – Мішель

Країни-члени Європейського Союзу та країни-кандидати мають бути готовими взяти на себе нову відповідальність та нові зобов’язання, щоб пройти шляхом необхідних реформ та бути готовими до наступного розширення ЄС до 2030 року.

Про це заявив президент Європейської ради Шарль Мішель 28 серпня у Словенії під час виступу на міжнародній безпековій конференції Bled Strategic Forum, передає Укрінформ.

"Для того, щоб бути відповідальними, ми маємо говорити про часові рамки та про домашню роботу. Я маю пропозицію. Оскільки ми готуємо наступний Стратегічний порядок денний ЄС, ми маємо поставити перед собою чіткі цілі. Переконаний, що ми маємо бути готові – з обох сторін – до розширення до 2030 року. Це означає, що наступний багаторічний бюджет ЄС потребуватиме включення наших спільних цілей. Це є амбітним, але необхідним. Це демонструє, що ми є серйозними, це створює імпульс. Це надасть трансформаційний поштовх для реформ та генеруватиме зацікавленість, інвестиції та краще розуміння, та надихатиме нас всіх на спільну роботу", – сказав Мішель.

Він зауважив, що ЄС вже продемонстрував здатність діяти швидко та рішуче, коли у цьому виникає необхідність. Так відбулося, коли ЄС першим у світі оголосив про намір досягти кліматичної нейтральності Європи до 2050 року, коли долав найбільшу в цьому столітті світову пандемію та спільно розробляв амбітну програму відновлення.

"Коли російські війська вдерлися в Україну, Кремль, як і багато інших, очікували на слабку відповідь, на розділ Європи. Але всі вони отримали зворотне. Вже за кілька годин 24 лютого 2024 року ми відповіли масованими санкціями проти Росії, відправили зброю та боєприпаси для України. У цей день проявився інший ЄС: швидкий, дієвий, об’єднаний та більш рішучій", – наголосив Мішель.

Він нагадав, що коли Путін запустив проти ЄС свою "енергетичну ракету", країни-члени змогли створити від неї надійний щит, справжню "систему енергетичної оборони": шляхом диверсифікації джерел енергії, подоланням надмірної залежності від російського викопного пального. ЄС відповів посиленням співробітництва зі своїми стратегічними партнерами та зміцненням солідарності, яка була рушійною силою у цих діях.

"Для того, щоб стати сильнішими та бути у більшій безпеці, ЄС має посилити свої позиції та стати більш потужним. Саме тому зараз час подолати виклик розширення. Як для нас у ЄС, так і для наших майбутніх членів. Я переконаний, саме так ми маємо називати країни, які отримали підтвердження перспективи в ЄС, – майбутні країни-члени", – наголосив президент Євроради.

Він зауважив, що "вікно можливостей" для майбутнього розширення ЄС відкрите, і починати діяти необхідно просто зараз.

"Саме тому лідери ЄС обговорять розширення на нашій наступній зустрічі Європейської ради. Ми визначимо позицію щодо відкриття переговорів з Україною і Молдовою. Я очікую, що Боснія й Герцеговина, а також Грузія, знову повернуться за стіл (переговорів)", – додав Мішель.

Він окремо наголосив: війна в Європі, що точиться на землі України, ще раз продемонструвала – мир та демократія не можуть сприйматися як даність. За словами Мішеля, ця війна є руйнівною не лише для України, вона прямо вражає майбутнє Європи та глобальну безпеку.

"У цей час, як ми говоримо, Україна героїчно захищає свою країну. Кремль не лише атакує вільного та суверенного сусіда. Кремль атакує все, у що ми віримо, – свободу, демократію, добробут та співробітництво. У червні минулого року ми надали статус кандидата для України та для Молдови. Такий самий статус очікує на Грузію, коли вони (грузини, – ред.) завершать необхідні кроки. Тож зараз розширення надалі не є мрією. Прийшов час просуватися вперед", – зазначив президент Європейської ради.