Фінляндія планує наступного року витратити 2,3% ВВП на оборону

Проєкт бюджету уряду Фінляндії на 2024 рік передбачає витрати в розмірі 2,3% ВВП на оборону у відповідності до вимог Північноатлантичного Альянсу – країна стала наразі останнім членом військово-політичного блоку.

Як ідеться в повідомленні фінського Міністерства оборони, оборонні витрати Фінляндії у 2024 році знизяться в порівнянні з 2023 роком – передусім через скорочення оборонних закупівель "у зв’язку зі зміною військово-оперативного середовища" (ймовірно, це натяк на вступ країни в НАТО), передає Європейська правда.

Водночас оперативний бюджет фінських Сил оборони збільшиться приблизно на 237 млн євро, а їхні операційні видатки пропонується збільшити на 50 млн євро на основі урядової програми.

"Таке збільшення сприятиме подальшому зміцненню обороноздатності й відповідатиме оборонним вимогам членства Фінляндії в НАТО, а також підтримуватиме діяльність Фінляндії як держави-члена НАТО", – йдеться в повідомленні.

Окремо в бюджеті фінського Міноборони передбачені 242 млн євро на заміну військового обладнання, поставленого Фінляндією в Україну.

Як повідомлялося, минулого тижня Фінляндія направить в Україну 18 пакет військової допомоги. Вартість військової техніки, що поставляється, складе близько 94 млн євро.