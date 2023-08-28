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Новини Фінанси
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Держборг України зріс за місяць на $4 мільярди і встановив новий рекорд

Новини БізнесЦензор Фінанси

борг

Станом на кінець липня державний та гарантований державою борг України становив 4 860,59 млрд грн або $132,92 млрд в еквіваленті.

Як свідчать дані Міністерства фінансів, це новий рекордний показник.

"Протягом липня 2023 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 146,23 млрд грн та у доларовому еквіваленті державний та гарантований державою борг збільшився на $4 млрд", – зазначається у повідомленні.

У тому числі державний та гарантований державою зовнішній борг станом на 31 липня склав 3 319,19 млрд грн (68,29% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу) або $90,77 млрд. Державний та гарантований державою внутрішній борг – 1 541,41 млрд грн (31,71%) або $42,15 млрд.

Власне державний борг становив 4 521,09 млрд грн (93,02 % від загальної суми державного та гарантованого державою боргу) або $123,63 млрд. У тому числі зовнішній держборг – 3 050,34 млрд грн або $83,41 млрд, внутрішній – 1 470,75 млрд грн або $40,22 млрд.

Гарантований державою борг становив 339,50 млрд грн або $9,28 млрд, в тому числі: зовнішній борг– 268,85 млрд грн або $7,35 млрд; внутрішній борг – 70,65 млрд грн або $1,93 млрд.

Як повідомлялося, сукупний державний борг України у першому півріччі 2023 року зріс на 15,6% або на $17,4 млрд у доларовому обчисленні і склав $128,81 млрд.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+25
чудненько,после нашей победы окажется что все в стране уже не наше))и вся элита в монако и других бомжатских местах и шикарно себя чувтвует))
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28.08.2023 17:31
+22
А в нас асфальт по асфальту як озвірілі катають. Два роки тому робили капітальний ремонт, а тепер по ідеальному зверху ще один шар асфальту.
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28.08.2023 17:31
+22
Що там про збільшення резервів?

Спочатку налапшати в маси про рекордні резерви, почекати місяць і держборг рекордний.

Все добре, продовжуємо будувати стадіони, робити дороги.
Ой комусь не вигідна перемога, бо після буде гаряче всьому 95-кварталу
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28.08.2023 17:39
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Байден, гдє НАТО?!
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28.08.2023 17:29 Відповісти
А в нас асфальт по асфальту як озвірілі катають. Два роки тому робили капітальний ремонт, а тепер по ідеальному зверху ще один шар асфальту.
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28.08.2023 17:31 Відповісти
треба гроші списати та перевести в офшор)
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28.08.2023 17:34 Відповісти
чудненько,после нашей победы окажется что все в стране уже не наше))и вся элита в монако и других бомжатских местах и шикарно себя чувтвует))
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28.08.2023 17:31 Відповісти
А борги доведеться сплачувати не одному поколінню...
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28.08.2023 18:56 Відповісти
Брехня, після Перемоги більшу частину боргів спишуть. Так було не раз у світовій історії. Той же ленд ліз радянському союзу, також списали.
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28.08.2023 21:02 Відповісти
Головне, що любителі Маямі ні в чому собі не відмовляють
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28.08.2023 17:35 Відповісти
Руководитель студии "Квартал 95", украинский шоумен и актер Владимир Зеленский прокомментировал свое выступление на фестивале в латвийской Юрмале, в котором сравнил Украину с нищим и "женщиной из немецкого фильма для взрослых". Об этом он написал в своем Facebook.

"Шутка, которая вызвала бурное обсуждение, не имеет двух-трех смыслов. Суть проста этой репризы: хватит брать кредиты, за которые отвечать нашим детям, внукам и тем, кто будет жить после нас и нести ответственность за все те гадкие дела, которые творим мы. Мы - гордый народ, не попрошайки. Вот и все", - пояснил шоумен.
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28.08.2023 17:37 Відповісти
Лендлиз у США просить не будем, так как надо будет оплачивать через 30 лет, по остаточной стоимости (амортизация 10 лет в США) - т.е. это будут копейки

Зато берем от ЕС кредиты под проценты, и не смущает что их надо будет отдавать включая проценты

Зачем их брать, ведь США дают гранты, и еще 8 стран дают небольшие гранты
Разве не достаточно этой "халявы"?

Ну может, через свои фирмы, на эти деньги закупить барабаны, овощерезки, положить новый асфальт и т.п.
Честно заработал - не украл.

Как только вопрос про деньги, то берут даже кредиты, а как только вопрос про оружие (где сложно украсть) - так сразу "надо будет оплачивать"

Ведь абрамс, или Ф16 не украсть, и не перепродать.
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28.08.2023 17:57 Відповісти
а порноактриссы по мнению тупого гундосого чма берут кредиты, за которые "отвечают" их дети? антиукраинским ****** он был от рождения.

а вот как раз "нести ответственность за все те гадкие дела, которые творим мы" зелёная шобла таки будет! прямо гундосый пророк!
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28.08.2023 18:47 Відповісти
Що там про збільшення резервів?

Спочатку налапшати в маси про рекордні резерви, почекати місяць і держборг рекордний.

Все добре, продовжуємо будувати стадіони, робити дороги.
Ой комусь не вигідна перемога, бо після буде гаряче всьому 95-кварталу
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28.08.2023 17:39 Відповісти
на всiх кацапiв не вистачить деякi можуть *************
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28.08.2023 18:22 Відповісти
Коли за Порошенка держборг скоротився до 20 млрд., то г+г каломойші та інші олігархічні канали волали, що Порошенко доведе Україну до банкрутства і ці 20 млрд. доведеться віддавати правнукам...
А зараз???
А зараз ті самі олігархічні канали кажуть зе-бидлу, що все нормально. Бо у каломойші, ахметки, пінчучки, хвірташа та інших суркісів - все реально ОК.
А у зе-шобли - так взагалі круто!
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28.08.2023 20:13 Відповісти
Станом на початок травня 2019 року, коли Зеленський перебрав на себе повноваження президента, державний борг становив у доларовому еквіваленті $79,8 млрд
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29.08.2023 05:20 Відповісти
Так, ваша правда. Я мабуть переплутав із золотовалютним резервом. За 5 років президентства Порошенка державний борг дійсно зріс з 69,594 млрд. доларів до 79,228 млрд. доларів, тобто на 13,8%.
Натомість у зеленського держборг на 10.2021 (тобто за 2 роки 4 місяці) зріс на 16,7%, за 2 роки 9 місяців (на 02.2022) - на 22,2% (до 96,8 млрд.), і на 07.2023 - на 67,8%.
Якби це зростання боргу витрачалося на підготовку до війни з рф, на закупівлю зброї, на будівництво укріплень та бомбосховищ, то це можна було би зрозуміти та виправдати. А коли ці позичені долари пішли на дороги і половину з них ще й розсовали по кишенях, то...
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29.08.2023 12:45 Відповісти
А ви держборг Амєрікі відєлі?
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28.08.2023 17:40 Відповісти
США - найбагатша країна світу, і сама ті долари друкує.
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29.08.2023 13:10 Відповісти
...от хто би потрусив кишені "ніфіга незрадників і незлодіїв" дермаків-арахнід-безумих-резнікокових...
вумний нА-ріт, Зєлєнскій - ваш вирок.. дебіли-експериментатори, блін
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28.08.2023 17:41 Відповісти
Ліпосакція нашим жирним покриє не один такий борг!
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28.08.2023 17:48 Відповісти
Який жах!!! Навіщо Україну обкладають боргами?
Чому мовчить президент та ціла зе-команда?
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28.08.2023 17:49 Відповісти
Бо це все завдяки ЗЄприпіздєнту.
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28.08.2023 18:23 Відповісти
це було б смішно, якби не той факт, що Коломойський вже натякав - "нічого поганого в дефолті нема".
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28.08.2023 20:30 Відповісти
Взяти в борг і не повернути - це основна бізнес-ідея каломойші. Але врешті-решт вона приведе його за грати.
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29.08.2023 13:13 Відповісти
"борги віддають тіко лохи" (с) Ігор Коломойський
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30.08.2023 01:20 Відповісти
Який жах, як ти живеш без мізків.
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28.08.2023 21:03 Відповісти
я так бачу що це стьоб. "Ціла зе-команда" натякає.
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30.08.2023 01:22 Відповісти
Треба трохи скоротити кількість дармоїдів-корупціонерів та їх пільг!
Дпутатів, їх і до війни було забагато, поліцейських, від них всерівно ніякої користі, неодноразово перевірено на власному досвіді, членів цвк, якщо вибори не намічаються, та інших держ. службовців, вони все рівно просто лише прожирають податки !
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28.08.2023 17:50 Відповісти
таки да, даже в США если что-то хреново то даже правительство вполне себе официально отправляется гулять за свой счет, а тут война, экономика в ж..., и куча дармоедов которые реально ничего не делают в огромном количестве почему-то в приоритете (вместо хотя бы науки \ культуры \ образования \ не говоря уже об обороноспособности).
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28.08.2023 21:53 Відповісти
Ну, нарешті, дочекались справжнього ВПЕРШЕ !!!
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28.08.2023 18:07 Відповісти
Саме час вимагати зброю не в подарунок, а в ленд-ліз!!!
Чи не так, боти? Lend - позичати, lease - надавати в оренду з правом викупу (лізинг). У хворобливій тролячій фантазії можна щось позичити або взяти в оренду і нічого не віддати
Совок свій борг за ленд-лізом до речі виплатив, останній платіж робила вже незалежна немита раSSєя. Ось почитайте ті, хто вміє читати:
https://www.nytimes.com/1990/06/07/world/evolution-in-europe-soviets-to-repay-lend-lease-after-a-trade-accord.html
https://1997-2001.state.gov/issues/economic/fs_000301_wardebt.html
https://www.telegraph.co.uk/finance/2945924/Reborn-Russia-clears-Soviet-debt.html

Про ленд-ліз вкидають ті самі сектанти джавелінів від Трампа - тільки щось всі вони забувають додати, що Трамп заборонив користуватися джавелінами в зоні АТО/ООС. Зараз у Трампа така сама логіка - типу нехай орки забирають те, що заре контролюють, але він обіцяє, що орки зупиняться і не будуть окуповувати більше.
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28.08.2023 18:19 Відповісти
Давай , Вова , готовься на стадион идти. Раз уж ты започаткував такую традицию. Пора тебе на предъявы отвечать . Порох смело пошел на стадион , хотя мог отказаться , сославшись на формат дебатов в студии. Но что то мне подсказывает , что тебя на стадион палкой не загонишь. Поэтому ты , как и Путин, будете затягивать войну, чтобы избежать ответственности за содеянное .
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28.08.2023 19:30 Відповісти
Хай росте. Поталанить, тому хто буде віддавати у майбутньому, а тому кого будуть вбивати рашисти легше не стане перед смертю від того, що помре без боргів
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28.08.2023 19:33 Відповісти
Хіба тебе тут рашисти вбивають? А коли через божевільний борг і крадіжки фінансової допомоги Україні взагалі перестануть щось давати (включно зі зброєю), то що ти тоді карябати тут станеш?
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28.08.2023 20:04 Відповісти
Рашисти вбивають всіх, нищать весь народ. Фінансову допомогу надали найкорумпованішій країні світу, причому прекрасно знали кому дають, дають і зараз і будуть давати і давати. Бо якою б корумпованою Україна не була, українці чудово вбивають ворогів Заходу і вони на це точно ніколи не пошкодують, навіть якщо частину грошей розкрадуть - те що крадуть для Заходу це копійки і вони готові навіть на такі принизливі витрати ради знищення росії. Але і корупція вбиває не менше. І з корупцієми ми обов'язково переможемо, але гіркою ціною.
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28.08.2023 20:32 Відповісти
"МИ переможемо"? Переможуть ЗСУ, а не злодії та зрадники. Ти який стосунок до перемоги матимеш, микало? Ти виправдовуєш зеленську корупцію та зраду і сподіваєшся до Перемоги приліпитися? Не вийде!
Корупція реально вбиває! Китайські турнікети, навязані нашим воякам в якості надійних європейських, вбивають поранених! Літня форма, поставлена нашим воякам в якості зимової, теж травмує та вбиває. Неякісні продукти, поставлені ЗСУ, отруюють. Кожна вкрадена в ЗСУ гривня - це недопоставлені дрони, патрони, міни, снаряди, каски, бронежилєти...
Якби корупція зеленої влади не була такою фантастично нахабною, то Україна отримала би в рази більше зброї і значно швидше, і ВЖЕ досягла Перемоги, і зберегла би життя десяткам/сотням тисяч українців...
Але тобі пофуй. Бо тобі платять за виправдання зеленої влади, а не за правду про неї.
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29.08.2023 13:33 Відповісти
Ані слова виправдання я не написав. А Вашими словами Ви лише розвиваєте мою думку. І де ж мені пофіг, якщо я пишу про гірку ціну і для мене теж вона гірка
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29.08.2023 13:52 Відповісти
Якщо це не пряме виправдання, то як мінімум - загойдування невдоволення людей. "Ми все одно переможемо, навіть з корупцією. Нам все одно допомагатимуть, навіть з корупцією. Те, що наші вкрали, те для Заходу копійки..."
Який висновок з твоїх "заспокійливих ідей"? - "Ну подумаєш, трішки вкрали, з ким не бува, ніхто на це не зважає, то нехай собі і далі крадуть..."
Так? - А ні хріна не так!
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29.08.2023 14:19 Відповісти
Лише ти зробив такий висновок. Корупця вбиває наших співвітчизників і цього цілком достатньо, щоб непримиримо боротися з нею. Не можна навіть під приводом боротьби з корупцією підривати віру в наши партнерів як і не можна відмовлятися від допомоги навіть у борг. Перш за все віра в партнерів, перемогу, а в же потім боротба з корупцією і все інше. Наші партнери нам завжди допоможуть - і простять нам усе, настільки сильна наша єдність, тільки не втрачаючи віри у партнерів і перемогу можна перемогти і корупцію і у війні.
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29.08.2023 17:08 Відповісти
Якщо я бачу маніпуляції троля краще за їнших, то це проблеми троля.

"Не можна навіть під приводом боротьби з корупцією підривати віру в наши партнерів"

Чергова маніпуляція! Хто тут підриває "віру в наши партнерів"? Як взагалі, викриваючи корупцію зеленської влади, можна "підірвати віру" в США, Британію, ЄС, НАТО? Що це за зеленська хєрня на кшталт "щоби припинити війну треба просто перестать стрілять" або "якби я попередив населення про велику війну, то я би недорахувався 7 млрд. в своїй кишені"?

Оце і є криворуко завуальоване відбілювання зе-шобли: "скільки би вона не накрала, наші партнери нам пробачать".

А якщо врешті-решт НЕ пробачать? А якщо терпець таки урветься? Нахєр кому ці експерименти з перевірки еластичності терпеця партнерів?
Ще не доекспериментувалися із скороченням ЗСУ, зупинкою всіх військових програм, нефінансуванням Укроборонпрому, розмінуванням Чонгару та порту Маріуполя, розформуванням танкових бригад, відведенням військ з укріплених позицій, виведенням з ладу систем ППО, і т.д., і т.п.? Хочеться ще "жорсткіше"?
Та якщо ти такий мазохіст, то знайди собі "господиню" і нехай вона тебе пздить кожень день до втрати пульсу. А від України відчепись.
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30.08.2023 10:17 Відповісти
Нормальний боржець. Шашликович - фінгеній.
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28.08.2023 19:43 Відповісти
Передайте этим идиотам, которые думают нахапать побольше и свалить подальше, что в современном мире спрятаться будет очень сложно. Можно напомнить судьбу Паши Лазаренко, уверен, что зелешобла ничего о нем не знает.

ЗЫ сбежать в рашку тоже не выйдет, там вас тупо обберут до нитки и пустят в расход. Сбежать в КНДР можно, но там придется учить чучхе и жить в гнилом бараке, вместо барской жизни. Сбежать в Оман можно, но арабы загнобят, обберут, а когда денег у барина не останется - продадут с потрохами и выдадут штатам.
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28.08.2023 20:26 Відповісти
Все по плану...
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28.08.2023 20:59 Відповісти
Це не проблема взагалі, Греції свого часу списали 200 лярдів - ну і що.
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28.08.2023 21:00 Відповісти
І греція тоді не рятувала Європу від третьої світової війни.
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28.08.2023 21:04 Відповісти
Греція - член ЄС та НАТО, а Україну не приймуть ні туди, ні сюди, поки при владі зелені шахраї та зрадники.
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29.08.2023 13:36 Відповісти
Можно напомнить судьбу Паши Лазаренко, уверен, что зелешобла ничего о нем не знает.
-------------------------------------------------------------
Аха, особенно беня, расскажи ему.
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28.08.2023 21:10 Відповісти
Держборг України зріс за місяць на $4 мільярди і встановив новий рекорд Джерело: https://biz.censor.net/n3440078


ЦЕ ЩЕ НЕ КІНЕЦ ЕПОХИ БІДНОСТІ ?
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28.08.2023 21:26 Відповісти
Епоха бідності дійсно закінчилася - для зелено-обраних.
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29.08.2023 13:37 Відповісти
Хочеш вбити Україну - ВИБЕРИ МАЛОРОСА В ПРЕЗИДЕНТИ
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28.08.2023 21:27 Відповісти
Придурок, зеденок - ЕВРЕЙ, а не малорос. Шо самое интересное большенство ваты, строящей из себя придурков, зарегилась с январе 23-го.
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28.08.2023 23:44 Відповісти
Папа твій придурок що такого виховував
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29.08.2023 02:28 Відповісти
спочатку, не полінуйся почитати раду форумчан за той період, можливо, пізнаєш те, що відомо кожному давньому форумчанину.
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29.08.2023 10:50 Відповісти
Єврей зеленський лише по крові. А за переконаннями оте зеленське - малорос та совок. Як і його корумпований татусь. Сімейне виховання.
Так само сцяловйов єврей лише по крові. А за переконаннями - рашист та імперець.
Так само швондерович по крові єврей, а за переконаннями - совок та імперець.
Малорос - це не про гени, а про імперське лайно в голові.
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29.08.2023 13:43 Відповісти
Нормальные, стандартные евреи, нет у них никакой имперскости и совка в голове. Там у них, как у всех евреев, - гешефт. Была бы имперскость и совок в башке, то покупали бы виллы не в Италии, а под Рязанью. ( Извиняюсь за задержку, объективные причины - бан).
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01.09.2023 12:27 Відповісти
Найбільші імперці на параші так само вивозять сім,ї та купують нерухомість не під Рязанню.
А про ностальгію за совком оте зеленське саме заявляло не раз - таткове виховання.
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01.09.2023 12:49 Відповісти
Они тоже не имперцы, по крайней мере не убежденные, они за империю для лохтората, она им лохов грабить помогает.
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01.09.2023 14:11 Відповісти
І що таки з тих гршей нічого не осіло в кишенях слуг. Та не може бути, бо ж їх з дитинства навчають "заробляти" на гоях. То таки ні чи таки так. Наслідуючи приклад країни яку нам вони ставлять в приклад-вижинемо їх з владних посад і всіх замінимо патріотами-українцями,а вони нехай собі їдуть процівітати до тої самої країни.
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28.08.2023 21:53 Відповісти
Треба тільки не забути, що українчики крадуть з не меншим бажанням, ніж представники інших національностей.
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29.08.2023 13:45 Відповісти
Это отчет, сколько спи*дили.
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29.08.2023 00:45 Відповісти
 
 