Держборг України зріс за місяць на $4 мільярди і встановив новий рекорд
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Станом на кінець липня державний та гарантований державою борг України становив 4 860,59 млрд грн або $132,92 млрд в еквіваленті.
Як свідчать дані Міністерства фінансів, це новий рекордний показник.
"Протягом липня 2023 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 146,23 млрд грн та у доларовому еквіваленті державний та гарантований державою борг збільшився на $4 млрд", – зазначається у повідомленні.
У тому числі державний та гарантований державою зовнішній борг станом на 31 липня склав 3 319,19 млрд грн (68,29% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу) або $90,77 млрд. Державний та гарантований державою внутрішній борг – 1 541,41 млрд грн (31,71%) або $42,15 млрд.
Власне державний борг становив 4 521,09 млрд грн (93,02 % від загальної суми державного та гарантованого державою боргу) або $123,63 млрд. У тому числі зовнішній держборг – 3 050,34 млрд грн або $83,41 млрд, внутрішній – 1 470,75 млрд грн або $40,22 млрд.
Гарантований державою борг становив 339,50 млрд грн або $9,28 млрд, в тому числі: зовнішній борг– 268,85 млрд грн або $7,35 млрд; внутрішній борг – 70,65 млрд грн або $1,93 млрд.
Як повідомлялося, сукупний державний борг України у першому півріччі 2023 року зріс на 15,6% або на $17,4 млрд у доларовому обчисленні і склав $128,81 млрд.
Будь ласка, зачекайте...
"Шутка, которая вызвала бурное обсуждение, не имеет двух-трех смыслов. Суть проста этой репризы: хватит брать кредиты, за которые отвечать нашим детям, внукам и тем, кто будет жить после нас и нести ответственность за все те гадкие дела, которые творим мы. Мы - гордый народ, не попрошайки. Вот и все", - пояснил шоумен.
Зато берем от ЕС кредиты под проценты, и не смущает что их надо будет отдавать включая проценты
Зачем их брать, ведь США дают гранты, и еще 8 стран дают небольшие гранты
Разве не достаточно этой "халявы"?
Ну может, через свои фирмы, на эти деньги закупить барабаны, овощерезки, положить новый асфальт и т.п.
Честно заработал - не украл.
Как только вопрос про деньги, то берут даже кредиты, а как только вопрос про оружие (где сложно украсть) - так сразу "надо будет оплачивать"
Ведь абрамс, или Ф16 не украсть, и не перепродать.
а вот как раз "нести ответственность за все те гадкие дела, которые творим мы" зелёная шобла таки будет! прямо гундосый пророк!
Спочатку налапшати в маси про рекордні резерви, почекати місяць і держборг рекордний.
Все добре, продовжуємо будувати стадіони, робити дороги.
Ой комусь не вигідна перемога, бо після буде гаряче всьому 95-кварталу
А зараз???
А зараз ті самі олігархічні канали кажуть зе-бидлу, що все нормально. Бо у каломойші, ахметки, пінчучки, хвірташа та інших суркісів - все реально ОК.
А у зе-шобли - так взагалі круто!
Натомість у зеленського держборг на 10.2021 (тобто за 2 роки 4 місяці) зріс на 16,7%, за 2 роки 9 місяців (на 02.2022) - на 22,2% (до 96,8 млрд.), і на 07.2023 - на 67,8%.
Якби це зростання боргу витрачалося на підготовку до війни з рф, на закупівлю зброї, на будівництво укріплень та бомбосховищ, то це можна було би зрозуміти та виправдати. А коли ці позичені долари пішли на дороги і половину з них ще й розсовали по кишенях, то...
вумний нА-ріт, Зєлєнскій - ваш вирок.. дебіли-експериментатори, блін
Чому мовчить президент та ціла зе-команда?
Дпутатів, їх і до війни було забагато, поліцейських, від них всерівно ніякої користі, неодноразово перевірено на власному досвіді, членів цвк, якщо вибори не намічаються, та інших держ. службовців, вони все рівно просто лише прожирають податки !
Чи не так, боти? Lend - позичати, lease - надавати в оренду з правом викупу (лізинг). У хворобливій тролячій фантазії можна щось позичити або взяти в оренду і нічого не віддати
Совок свій борг за ленд-лізом до речі виплатив, останній платіж робила вже незалежна немита раSSєя. Ось почитайте ті, хто вміє читати:
https://www.nytimes.com/1990/06/07/world/evolution-in-europe-soviets-to-repay-lend-lease-after-a-trade-accord.html
https://1997-2001.state.gov/issues/economic/fs_000301_wardebt.html
https://www.telegraph.co.uk/finance/2945924/Reborn-Russia-clears-Soviet-debt.html
Про ленд-ліз вкидають ті самі сектанти джавелінів від Трампа - тільки щось всі вони забувають додати, що Трамп заборонив користуватися джавелінами в зоні АТО/ООС. Зараз у Трампа така сама логіка - типу нехай орки забирають те, що заре контролюють, але він обіцяє, що орки зупиняться і не будуть окуповувати більше.
Корупція реально вбиває! Китайські турнікети, навязані нашим воякам в якості надійних європейських, вбивають поранених! Літня форма, поставлена нашим воякам в якості зимової, теж травмує та вбиває. Неякісні продукти, поставлені ЗСУ, отруюють. Кожна вкрадена в ЗСУ гривня - це недопоставлені дрони, патрони, міни, снаряди, каски, бронежилєти...
Якби корупція зеленої влади не була такою фантастично нахабною, то Україна отримала би в рази більше зброї і значно швидше, і ВЖЕ досягла Перемоги, і зберегла би життя десяткам/сотням тисяч українців...
Але тобі пофуй. Бо тобі платять за виправдання зеленої влади, а не за правду про неї.
Який висновок з твоїх "заспокійливих ідей"? - "Ну подумаєш, трішки вкрали, з ким не бува, ніхто на це не зважає, то нехай собі і далі крадуть..."
Так? - А ні хріна не так!
"Не можна навіть під приводом боротьби з корупцією підривати віру в наши партнерів"
Чергова маніпуляція! Хто тут підриває "віру в наши партнерів"? Як взагалі, викриваючи корупцію зеленської влади, можна "підірвати віру" в США, Британію, ЄС, НАТО? Що це за зеленська хєрня на кшталт "щоби припинити війну треба просто перестать стрілять" або "якби я попередив населення про велику війну, то я би недорахувався 7 млрд. в своїй кишені"?
Оце і є криворуко завуальоване відбілювання зе-шобли: "скільки би вона не накрала, наші партнери нам пробачать".
А якщо врешті-решт НЕ пробачать? А якщо терпець таки урветься? Нахєр кому ці експерименти з перевірки еластичності терпеця партнерів?
Ще не доекспериментувалися із скороченням ЗСУ, зупинкою всіх військових програм, нефінансуванням Укроборонпрому, розмінуванням Чонгару та порту Маріуполя, розформуванням танкових бригад, відведенням військ з укріплених позицій, виведенням з ладу систем ППО, і т.д., і т.п.? Хочеться ще "жорсткіше"?
Та якщо ти такий мазохіст, то знайди собі "господиню" і нехай вона тебе пздить кожень день до втрати пульсу. А від України відчепись.
ЗЫ сбежать в рашку тоже не выйдет, там вас тупо обберут до нитки и пустят в расход. Сбежать в КНДР можно, но там придется учить чучхе и жить в гнилом бараке, вместо барской жизни. Сбежать в Оман можно, но арабы загнобят, обберут, а когда денег у барина не останется - продадут с потрохами и выдадут штатам.
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Аха, особенно беня, расскажи ему.
ЦЕ ЩЕ НЕ КІНЕЦ ЕПОХИ БІДНОСТІ ?
Так само сцяловйов єврей лише по крові. А за переконаннями - рашист та імперець.
Так само швондерович по крові єврей, а за переконаннями - совок та імперець.
Малорос - це не про гени, а про імперське лайно в голові.
А про ностальгію за совком оте зеленське саме заявляло не раз - таткове виховання.