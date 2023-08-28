Без провалу: Індія витратила на висадку на Місяць вдвічі менше за Росію

Індія стала першою країною, яка здійснила м’яку посадку на Південному полюсі Місяця, маючи при цьому достатньо обмежений бюджет.

Як пише Reuters, Індійська організація космічних досліджень (ISRO) витратила всього лише 6,15 млрд рупій на реалізацію цієї місії, що приблизно дорівнює $75 млн, передає LIGA.net.

Для порівняння, російський бюджет на місію "Луна-25", що завершилася катастрофою міжпланетної станції, склав $130 млн.

Компанія SpaceX витрачає близько $67 млн на кожен пуск ракети Falcon 9, тоді як місії з використанням Falcon Heavy коштують близько $100 млн. У свою чергу бюджет амбітної місячної програми Artemis становить $93 млрд і продовжує зростати.

Як повідомлялося, посадковий модуль "Вікрам" із місяцеходом "Праг'ян" індійської автоматичної міжпланетної станції Chandrayaan-3 ("Чандраян-3") здійснив успішну м'яку посадку на поверхню природного супутника Землі.

Там само Росія планувала посадку першої у пострадянській історії власної космічної станції. Проте 20 серпня "Роскосмос" повідомив, що російська станція "Луна-25" "припинила своє існування" внаслідок зіткнення з поверхнею Місяця.

Таким чином, Індія стала четвертою країною після СРСР, США і Китаю, яка здійснила посадку свого апарата на Місяці.

Росія планувала посадку першої у пострадянській історії власної космічної станції. Проте 20 серпня "Роскосмос" повідомив, що російська станція "Луна-25" "припинила своє існування" внаслідок зіткнення з поверхнею Місяця.

Таким чином, Індія стала четвертою країною після СРСР, США і Китаю, яка здійснила посадку свого апарата на Місяці.

Згодом повідомлялося, що російська держкорпорація "Роскосмос" планує вдвічі скоротити штат центрального офісу через нестачу коштів на зарплати.