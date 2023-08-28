Нацбанк посилить вимоги до договорів страхування для захисту споживачів
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Національний банк України розробив проєкт Положення про особливості укладення договорів страхування, яке має сприяти запобіганню порушенням страховиками прав і свобод споживачів.
Наразі проєкт регуляторного акта оприлюднено на офіційному сайті НБУ для обговорення, повідомляє пресслужба регулятора.
Зокрема, оновлені вимоги до договорів передбачають включення в договори страхування інформації для сплати страхової премії, отримання страхового відшкодування, подання звернень та забезпечать правову визначеність стосовно застосування електронного підпису уповноваженою особою страховика або страхового посередника.
Положенням передбачено низку вимог до форми та змісту договорів страхування, а саме:
- визначення переліку інформації, яка повинна міститися в договорі страхування, уключаючи особливості за класами страхування;
- визначення переліку положень, які не повинні міститься в договорі страхування;
- вимоги щодо використання в договорі страхування термінології, визначеної законодавством України, та викладення умов договору страхування у відповідних за змістом розділах;
- порядок надання споживачу договору страхування (уключаючи договір, укладений у формі електронного документа);
- вимоги до форми та змісту договорів, що укладаються у формі електронного документа, уключаючи наявність електронних підписів сторін договору.
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