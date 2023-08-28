Більше 25 мільярдів: Рахунки юросіб у Sense Вank значно зросли після націоналізації банку
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Рівень довіри корпоративних клієнтів до Sense Bank після зміни власника суттєво зріс, що підтверджується збільшенням залишків на рахунках юридичних осіб. Так, менше ніж за місяць пасиви юридичних осіб в банку зросли на понад 5 млрд грн, і станом на 28 серпня 2023 року складають більше ніж 25 млрд грн.
"Банк уже давно співпрацює з найбільшими підприємствами країни, а саме: "Укрзалізницею", "Енергоатомом", "Нафтогазом" тощо, а після націоналізації до цього переліку додаються нові імена серед яких й "Укрнафта", – сказано в повідомленні банку.
Sense Bank уповноважений на виплату пенсій, грошової допомоги, виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням та заробітної плати працівникам бюджетних установ. Також банк бере участь у поточних державних програмах та має наміри приєднатися до участі в реалізації нових ініціатив уряду, спрямованих на підтримку та відбудову економіки України.
Sense Bank – державний банк, один із системно важливих банків України з 128 відділеннями по всій Україні. Фінустанова обслуговує близько 3 млн фізичних, 55 тис. юридичних осіб та 85 тис. ФОП. У банку працює близько 4 тис. співробітників.
Як повідомлялося, 22 липня уряд і Національний банк завершили процедуру націоналізації Sense Bank (колишній "Альфа-Банк"). Головою правління АТ "Сенс Банк" було призначено Дмитра Кузьміна, а членами правління "Сенс Банку" після його націоналізації стали Олена Зубченко, Олексій Шклярук, Інна Тютюн та Андрій Соколов.
20 липня правління НБУ ухвалило рішення про виведення з ринку системно важливого "Сенс Банку". З ранку 21 липня Фонд гарантування вкладів запровадив у банку тимчасову адміністрацію.
Крім того, уряд ухвалив постанову, відповідно до якої Міністерство фінансів має викупити 100% акцій "Сенс Банку" у Фонду гарантування за 1 грн. Мінфін визеачено органом управління корпоративними правами за акціями банку.
Нагадаємо, у червні президент Володимир Зеленський підписав закон про виведення з ринку системних банків з підсанкційними власниками, а 5 липня увів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти низки компаній,більшість з яких пов'язані з російськими олігархами Михайлом Фрідманом, Германом Ханом та Петром Авеном. Серед них – люксембурзька ABH Holdings SA та кіпрська ABH Ukraine Limited. Саме ці дві компанії є безпосередніми акціонерами українського "Сенс Банку" (раніше – "Альфа-Банк Україна").
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