Міноборони замовило зимового одягу для бійців на 1,3 мільярда. Топ-10 постачальників

Міністерство оборони України у липні-серпні уклало низку угод на постачання зимового одягу для військовослужбовців загальною вартістю 1,28 млрд грн.

Про це повідомляють Наші гроші з посиланням на дані у системі Prozorro.

Загалом Міноборони вдалось замовити обмундирування для щонайменше 235 тисяч солдатів. Частину тендерів довелось відмінити, оскільки міністерство відхилило пропозиції всіх учасників.

Штани замовляли по ціні від 2 046 до 2 598 гривень за штуку ($56-71 за курсом Нацбанку), куртки – по 2 823-3 274 грн ($77-90).

Це відповідає рівню ціни у скандальних контрактах Міноборони з турецькою фірмою Vector avia, співвласником якої виявився племінник народного депутата від фракції "Слуги народу" Геннадія Касая.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензор: "Ламаний інвойс". Міноборони не змогло пояснити, чому турецькі куртки для військових подорожчали утричі

Ця фірма імпортувала з Туреччини штани по $63, куртки по – $86. При цьому у деяких партіях товару від цієї фірми на загальну суму $9 мільйонів вага зимових курток становила менше 1,46 кілограма. Це саме та вага, яку назвав нормальною для зимових курточок заступник міністра оборони Денис Шарапов.

Загалом підряди отримали десять українських компаній. Більшість з них були і раніше відомі серед постачальників Міноборони: