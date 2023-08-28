Перші 30 українських медичних закладів обладнали сонячними електростанціями

Від початку повномасштабної війни 32 українські медзаклади були обладнані сонячними панелями з інвенторами та акумуляторами, які можуть накопичувати енергію та забезпечувати аварійним електроживленням у разі аварійних відключень електроенергії або блекаутів.

Як ідеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, найбільше медзакладів, оснащених сонячними панелями, – вісім – розташовано на Київщині.

"Сьогодні всі медустанови забезпечені генераторами, критична потреба повністю закрита. Не менш важливим є і розвиток сучасних технологій, які дозволяють посилити нашу енергетичну безпеку. Зокрема, встановлення сонячних станцій. Наразі ними обладнані вже 32 медичних заклади. Дякую нашим міжнародним партнерам за допомогу, аби ми могли забезпечити безперебійне надання медичної допомоги пацієнтам", – зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Вын додав, що встановлення сонячного енергетичного обладнання дає змогу не лише використовувати сонячну енергію як джерело живлення, а й накопичувати її. Окрім того, встановлення сонячних панелей дозволяє значно економити видатки на електроенергію та спрямувати ці кошти на інші потреби медзакладів.

Наразі лікарні, поліклініки та амбулаторії в різних куточках країни активно оснащуються сонячними панелями та забезпечуються генераторами.

Напередодні МОЗ повідомляло, що в рамках спільного проєкту Міністерства охорони здоров’я України та Світового банку "Зміцнення системи охорони здоровʼя та збереження життя" 200 медзакладів "первинки" будуть обладнані сонячними панелями та акумуляторами.