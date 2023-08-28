Перший в Україні приватизований порт офіційно перейшов новому власнику. Хто він?

Уперше в історії України приватизували морський порт. Новим власником морського порту "Усть-Дунайськ" офіційно стала компанія "Еліксир Україна".

Як повідомляє пресслужба Фонду держмайна, 24 серпня було підписано відповідний акт приймання-передачі єдиного майнового комплексу порту.

Зазначається, що 1 серпня новий власник та Адміністрація морських портів України уклали меморандум, в якому визначили умови перебування на території порту інших компаній.

Зокрема, сторони досягли згоди щодо необхідності створення сприятливих умов для залучення приватних інвестицій у розвиток сучасної інфраструктури порту та визнали необхідність дотримання законодавства про захист економічної конкуренції.

"Це стало відправною точкою для вирішення питання надання дозволу Антимонопольного комітету України на концентрацію", – уточнили у Фонді.

Як повідомлялося, морський торговельний порт Усть-Дунайськ був проданий на відкритому аукціоні ТОВ "Еліксир Україна" ще в січні 2023 року за 201 млн грн. Переможець також сплатив ще 40,2 млн грн ПДВ.

Порт складається з трьох активів – самого порту у м. Вилкове Одеської області, портопункту "Кілія" в однойменному місті і бази обслуговування спеціальних суден ліхтеровозів на острові Шабаш. Безпосередньо вантажно-розвантажувальні роботи проводяться в портопункті Кілія, який розташований на 54 км річки Дунай. Паспортні глибини біля причалу – 3 м, фактичні – 1,5 м.

За даними держреєстру, власником ТОВ "Еліксир Україна" є Валерій Віхренко, вона займається виробництвом та імпортом мінеральних добрив. За даними на сайті компанії, "Еліксир Україна" є офіційним представником сербського виробника "Elixir Zorka" і займається реалізацією комплексних мінеральних добрив в Україні.

У довгостроковій перспективі компанія прагне докласти зусиль для об’єднання водними шляхами річок Дунай і Дніпро, щоб зняти навантаження з доріг України, а також побудувати в порту зерновий елеватор на 50 тис. тонн.