БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1030 відвідувачів онлайн
Новини Транспорт
33 777 11
Дунай (108) порт (1318) приватизація (1193) ФДМУ (1209)

Перший в Україні приватизований порт офіційно перейшов новому власнику. Хто він?

Новини БізнесЦензор Транспорт

порт,усть-дунайськ

Уперше в історії України приватизували морський порт. Новим власником морського порту "Усть-Дунайськ" офіційно стала компанія "Еліксир Україна".

Як повідомляє пресслужба Фонду держмайна, 24 серпня було підписано відповідний акт приймання-передачі єдиного майнового комплексу порту.

Зазначається, що 1 серпня новий власник та Адміністрація морських портів України уклали меморандум, в якому визначили умови перебування на території порту інших компаній.

Зокрема, сторони досягли згоди щодо необхідності створення сприятливих умов для залучення приватних інвестицій у розвиток сучасної інфраструктури порту та визнали необхідність дотримання законодавства про захист економічної конкуренції.

"Це стало відправною точкою для вирішення питання надання дозволу Антимонопольного комітету України на концентрацію", – уточнили у Фонді.

Як повідомлялося, морський торговельний порт Усть-Дунайськ був проданий на відкритому аукціоні ТОВ "Еліксир Україна" ще в січні 2023 року за 201 млн грн. Переможець також сплатив ще 40,2 млн грн ПДВ.

Порт складається з трьох активів – самого порту у м. Вилкове Одеської області, портопункту "Кілія" в однойменному місті і бази обслуговування спеціальних суден ліхтеровозів на острові Шабаш. Безпосередньо вантажно-розвантажувальні роботи проводяться в портопункті Кілія, який розташований на 54 км річки Дунай. Паспортні глибини біля причалу – 3 м, фактичні – 1,5 м.

За даними держреєстру, власником ТОВ "Еліксир Україна" є Валерій Віхренко, вона займається виробництвом та імпортом мінеральних добрив. За даними на сайті компанії, "Еліксир Україна" є офіційним представником сербського виробника "Elixir Zorka" і займається реалізацією комплексних мінеральних добрив в Україні.

У довгостроковій перспективі компанія прагне докласти зусиль для об’єднання водними шляхами річок Дунай і Дніпро, щоб зняти навантаження з доріг України, а також побудувати в порту зерновий елеватор на 50 тис. тонн.

Автор: Юлiя Недашківська
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Топ коментарі
+6
Під час війни приватизуати порти норма, а вибори проводити не можна.
Зовсім хворі ?
показати весь коментар
29.08.2023 03:24
+5
бидят,вы его строили,что бы его продавать???
показати весь коментар
28.08.2023 18:13
+4
"Еліксир Україна" є офіційним представником сербського виробника "Elixir Zorka" Сербского ? Ну, значит по этому порту не прилетит ... Сербия у Путла в дружбанах ходит. Тут вопрос к Фонду Держмайна - а кто вам подсказал разрешить приватизацию в пользу дружбанов Путина ? А нам ЭТОТ в "зверненнях" постоянно гундосит - "перемога, перемога" ... Ну-ну.
показати весь коментар
29.08.2023 08:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
За даними на сайті компанії, "Еліксир Україна" є офіційним представником сербського виробника "Elixir Zorka"
Новінський - 2?
показати весь коментар
28.08.2023 17:45 Відповісти
бидят,вы его строили,что бы его продавать???
показати весь коментар
28.08.2023 18:13 Відповісти
ти будував?
показати весь коментар
28.08.2023 19:59 Відповісти
эликсир вечной молодости?
показати весь коментар
28.08.2023 18:28 Відповісти
Без відновлення Каховської ГЕС Дніпро не буде судоплавний і з'єднати з Дунаєм не вийде.
показати весь коментар
28.08.2023 20:30 Відповісти
компанія прагне докласти зусиль для об'єднання водними шляхами річок Дунай і Дніпро Джерело: https://biz.censor.net/n3440048

От це проект... Майже 400 км від Херсона до Кілії...

Невже така приватна компанія може так зробити?
показати весь коментар
28.08.2023 20:37 Відповісти
В радянські часи був такий проект. Канал від Дунаю до Дніпра. Навіть почали. Прокопали частину до лиману чи озера солоного. Бо ж ще збирались для поливу використовувати. Промивали те озеро і потім стали поля з нього поливати чим завдали великої шкоди. Так що то таке. А сам порт Усть Дунайськ - то в плавнях місце. Плавкрани і старий пасажирський як адміністрація порту. "Кооперація" якщо не помиляюсь. Давно там не був.
показати весь коментар
29.08.2023 08:29 Відповісти
Під час війни приватизуати порти норма, а вибори проводити не можна.
Зовсім хворі ?
показати весь коментар
29.08.2023 03:24 Відповісти
Порт по ціні львівського готелю.
Скупка краденого теж є злочином. Після війни все буде повернуто державі, злочинці понесуть заслужену відповідальність.
показати весь коментар
29.08.2023 23:15 Відповісти
"Еліксир Україна" є офіційним представником сербського виробника "Elixir Zorka" Сербского ? Ну, значит по этому порту не прилетит ... Сербия у Путла в дружбанах ходит. Тут вопрос к Фонду Держмайна - а кто вам подсказал разрешить приватизацию в пользу дружбанов Путина ? А нам ЭТОТ в "зверненнях" постоянно гундосит - "перемога, перемога" ... Ну-ну.
показати весь коментар
29.08.2023 08:07 Відповісти
Що Обленерго, Облгази, Надра - вже скінчилися, вам би все продавати, Азов сталь також продали Ахметову за 200млн., Будувати ніхто не хоче, хай ці ненажери своє майно продають, так ні державним розпоряджатися краще, ви краще за 23 роки покажіть який об'єкт збудувала держава, у вас навіть бланки на паспорта через посередників замовляють невже зовсім деградували..перед нападом росії навіть енергоатом збиралися продати кацапам через посередників...ось де зрадники нічим не кращі за росіян
показати весь коментар
29.08.2023 15:20 Відповісти
 
 