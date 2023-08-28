"Ощадбанк" продовжив термін дії карток для переселенців до кінця року

Державний "Ощадбанк" продовжив термін дії своїх карток, у тому числі для внутрішньо переміщених осіб, до кінця 2023 року.

Про це повідомляє пресслужба банку.

"У зв’язку з воєнним станом для зручності клієнтів "Ощадбанк" продовжив термін дії всіх платіжних карток, у тому числі для внутрішньо переміщених осіб, до 31 грудня 2023 року. Продовження відбувається автоматично для карток, термін яких закінчується починаючи з лютого 2022 року", – йдеться у повідомленні.

У банку уточнили, що якщо нову картку вже перевипущено, клієнтам потрібно буде звернутися до відділення "Ощадбанку" для її отримання.

"У разі закінчення терміну дії такі картки продовжать повноцінно працювати: ними можна розраховуватись у торговельно-сервісній мережі, знімати з них готівку в банкоматі тощо", – додали у пресслужбі банку.

Як повідомлялося, раніше "Ощадбанк" оголосив про відновлення з 1 вересня вимоги до фізичної ідентифікації отримувачів соціальних виплат та пенсій ВПО, однак згодом від цього відмовилися.