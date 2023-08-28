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Полтавщина (111) ракети (319) Росія (11588)

Росія атакувала ракетами завод з виробництва олії на Полтавщині. ВIДЕО

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полтавщина,область,обстріл,полтавська

Російська армія в ніч на 28 серпня обстріляла ракетами підприємство з виробництва олії у Миргородському районі Полтавської області.

Начальник обласної військової адміністрації Дмитро Лунін повідомив, що у приватне підприємство у селищі Гоголеве влучили дві ракети, передає "Суспільне".

За його словами, внаслідок удару троє людей загинули, ще одну людину шукають. Травми отримали п’ятеро працівників підприємства. Трьом із них надали допомогу амбулаторно, а решту госпіталізували. Всі вони працювали у нічну зміну.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак уточнив, що йдеться про підприємство з виробництва олії.

На підприємстві, яке належить ТОВ "ПАФ Гаран", пошкоджені споруди, обладнання та вибиті вікна.

"О 4:47 мені подзвонили, що приліт ракети. Зразу виїхали сюди. Підприємство цілодобово працює, тому нічна зміна була – 25 людей загалом на всій території. Все зруйновано. Обладнання побите, те, що стояло на верхніх поверхах, лежить на першому поверсі. Відновити його буде складно", – розповів головний технолог Андрій Ільченко.

За його словами, загиблі були операторами пресувального відділення. Родинам працівників планують надати грошову допомогу.

Автор: Михайло Орлюк
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Олія,зерно,трансформаторні будки,вокзали,багатоквартирні будинки....щоб зупинити хоч якось пі@дарських ваєватєлєй....треба топити флот не військовий...початок же був ...танкер хлопнули...продовжуйте Хлопці
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28.08.2023 16:09 Відповісти
 
 